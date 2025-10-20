هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملاتها الرقابية الدورية خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، والتي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين ، بهدف التصدي لممارسات تهريب المنتجات البترولية وحماية حقوق المواطنين ومستخدمي محطات الوقود ، و مواجهة أي مخالفات تهدد السلامة العامة .

وتم ضبط سيارة صهريجية بمحافظة الأقصر محملة بكميات كبيرة من السولار بغرض التهريب خارج البلاد ، وبحوزة السائق مستندات مزورة ، وتم تعقب المصدر وتبين أنه محطة وقود بمحافظة الشرقية تجري فيها عمليات تجميع غير مشروعة للسولار في خزانات مدفونة تحت الأرض ، فيما تم ضبط محطة وقود بمحافظة أسيوط تقوم بتجميع كميات كبيرة من السولار والبنزين بغرض الإتجار غير المشروع .

كما تم من خلال منظومة التتبع GPS ضبط سيارة صهريجية دائمة التوقف بموقع غير مخصص لها ، وتبين تفريغ جزء من الحمولة والتلاعب في برشام تأمين محابس الضخ بالسيارة. وتم اتخاذ إجراءات محاسبة مسئولي المستودع الذي قامت السيارة بشحن كميات زائدة منه ، كما تم ضبط 4 محطات غير شرعية بدون تراخيص في محافظة البحيرة وجار إزالتها .

و خلال التفتيش الميداني علي نحو 20 محطة بمحافظات البحيرة والبحر الأحمر و القاهرة و أسيوط تم ضبط عدد من المخالفات أبرزها طلمبة تموين قاطرات ومراكب بإحدى المحطات تستخدم للتعبئة السريعة للصهاريج بغرض السرقة والتلاعب .

كما تم إجراء تفتيش الميداني لنحو 15 مركز توزيع لإسطوانات البوتاجاز بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة حيث تم ضبط وكر لتصنيع وتعبئة أسطوانات البوتاجاز بشكل غير قانوني علاوة على تهديده للسلامة العامة .

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين والمخالفين ، وتواصل الهيئة بالتعاون مع الأجهزة المختصة حملاتها الرقابية لضبط منظومة التوزيع للمنتجات البترولية والتصدي لأي مخالفات ، وتلقي شكاوي المواطنين وبلاغاتهم من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة علي الخط الساخن 16528 أو الموقع الالكتروني shakwa.eg.