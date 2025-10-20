غدًا وبعد غد.. انطلاق قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية أبو السحما بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف جهود القوافل الطبية المجانية وتوفير أفضل الخدمات الصحية لأهالينا في القرى والمناطق النائية.

تنظم مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور إسلام عساف وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية أبو السحما التابعة لمركز شبراخيت، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21 و22 أكتوبر الجاري، لخدمة أهالي القرية والعزب المجاورة.

تضم القافلة نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وتخدم قرى وعزب أبو يحيى و إيزابيلا و عزبة الشاذلي و أبو صمادة و العريان .

كما أن جميع الخدمات الطبية المقدمة داخل القافلة مجانية بالكامل، وذلك في إطار الحرص على دعم المنظومة الصحية وتوفير الرعاية المتكاملة لأبناء محافظة البحيرة.

و تدعو المحافظة الأهالي إلى الاستفادة من خدمات القافلة الطبية من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال عند التسجيل للاستفادة من خدمات القافلة.