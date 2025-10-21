اليوم.. ريهام عبد الحكيم في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم لإحياء حفل غنائي كبير، مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 33 ، والمقام على مسرح دار الأوبرا المصرية، وسط ترقب كبير من جمهور الطرب الأصيل.

ومن المقرر أن تقدم ريهام خلال الحفل باقة من أجمل الأغاني الطربية لكبار النجوم، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنياتها التي أحبها الجمهور، بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو، في ليلة يُتوقع أن تكون مفعمة بالرقي والمشاعر.

وشاركت ريهام عبد الحكيم متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تشويقية قبل الحفل، عبّرت فيها عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث العريق، ووصفت المهرجان بأنه "عرس فني يجمع محبي الموسيقى الحقيقية من كل مكان".

وتُعد مشاركة ريهام واحدة من أبرز محطات هذه الدورة، لما تتمتع به من صوت قوي وحضور مميز على المسرح، جعلها من أبرز نجمات الغناء العربي المعاصر.

الجدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى العربية هذا العام يشهد مشاركة نخبة من كبار نجوم الطرب في العالم العربي، ويقام على عدة مسارح تابعة لدار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويستمر حتى أوائل نوفمبر.