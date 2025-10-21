فخورون بما نقدمه.. ضباط المراقبة الجوية يحتفلون بيومهم العالمي بحضور وزير الطيران| صور

وسط أجواء تنظيمية حافلة كعادتهم كل عام، احتفل نادي ضباط المراقبة الجوية باليوم العالمي للمراقب الجوي، من خلال تنظيم احتفالية كبرى، حضرها الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والكابتن أهاب محي الدين، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعدد كبير من مسئولي قطاع الطيران والشركات التابعة للوزارة ورؤساء عدد من الشركات المصرية الخاصة.

خلال كلمته بالاحتفالية، أعرب الكابتن محمد عبد المنعم، رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، عن احتفائه باليوم العالمي للمراقب الجوي والمراقبين الجويين المصريين، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يعكس تقديرًا حقيقيًا لقيمة هذا العمل السامي.

وقال محمد عبدالمنعم، خلال الاحتفالية: “خلف هذا العمل الذي نقوم به جموع المراقبين الجويين، نعبر عن فخرنا بكل مراقب جوي يؤدي رسالته بإخلاص واحترافية وسط هذه الظروف الصعبة”.

وأعرب رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية عن ترحيبه بالضيوف المتواجدين خلال حفل السنوي، موجهًا الشكر لوزير الطيران المدني وقيادات الوزارة ممن حضروا الاحتفالية.

ورحب أيضا رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، بأساتذة المراقبة الجوية المحالين للتقاعد الذين تم تكريمهم خلال الحفل أيضا، تقديرًا لتفانيهم، وما قدموه لمهنة المراقبة الجوية على مدار سنوات من العطاء.

على هامش الحفل أيضا، قدم رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، التهنئة لكل المتفوقين علميًا من المراقبين الجويين، ممن حصلوا على درجات الماجستير، والذين تم تكريمهم أيضًا خلال الاحتفالية.

واختتم رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية كلمته موجهًا إياها إلى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قائلا: "نثمن مشاركة وزير الطيران، بكم يكتمل الاحتفال وتزداد المناسبة قيمة".

شارك في الاحتفالية أيضًا الكابتن أحمد شنن، رئيس شركة إيركايرو، والكابتن أسامة عطا، رئيس قطاع المراقبة الجوية، والطيار عزت متولي، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والكابتن رضا المدبولي، رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران، وعدد من القيادات السابقة بالملاحة والمراقبة الجوية.

كما حضر من أعضاء مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، كل من ك. أحمد السعيد، أمين الصندوق، وك. محمد حسن سعد، وك. أحمد نصر، وك. محمد مصطفى، وك. معتز لاشين، وك. يوسف عبد الرحمن، وك. محمد عبد السلام، وك . محمد رشوان.