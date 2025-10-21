قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فخورون بما نقدمه.. ضباط المراقبة الجوية يحتفلون بيومهم العالمي بحضور وزير الطيران| صور

اليوم العالمي للمراقب الجوي
اليوم العالمي للمراقب الجوي
نورهان خفاجي

وسط أجواء تنظيمية حافلة كعادتهم كل عام، احتفل نادي ضباط المراقبة الجوية باليوم العالمي للمراقب الجوي، من خلال تنظيم احتفالية كبرى، حضرها الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والكابتن أهاب محي الدين، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعدد كبير من مسئولي قطاع الطيران والشركات التابعة للوزارة ورؤساء عدد من الشركات المصرية الخاصة.

خلال كلمته بالاحتفالية، أعرب الكابتن محمد عبد المنعم، رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، عن احتفائه باليوم العالمي للمراقب الجوي والمراقبين الجويين المصريين، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يعكس تقديرًا حقيقيًا لقيمة هذا العمل السامي.

وقال محمد عبدالمنعم، خلال الاحتفالية: “خلف هذا العمل الذي نقوم به جموع المراقبين الجويين، نعبر عن فخرنا بكل مراقب جوي يؤدي رسالته بإخلاص واحترافية وسط هذه الظروف الصعبة”.

وأعرب رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية عن ترحيبه بالضيوف المتواجدين خلال حفل السنوي، موجهًا الشكر لوزير الطيران المدني وقيادات الوزارة ممن حضروا الاحتفالية.

ورحب أيضا رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، بأساتذة المراقبة الجوية المحالين للتقاعد الذين تم تكريمهم خلال الحفل أيضا، تقديرًا لتفانيهم، وما قدموه لمهنة المراقبة الجوية على مدار سنوات من العطاء.

على هامش الحفل أيضا، قدم رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، التهنئة لكل المتفوقين علميًا من المراقبين الجويين، ممن حصلوا على درجات الماجستير، والذين تم تكريمهم أيضًا خلال الاحتفالية.

واختتم رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية كلمته موجهًا إياها إلى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قائلا: "نثمن مشاركة وزير الطيران، بكم يكتمل الاحتفال وتزداد المناسبة قيمة".

شارك في الاحتفالية أيضًا الكابتن أحمد شنن، رئيس شركة إيركايرو، والكابتن أسامة عطا، رئيس قطاع المراقبة الجوية، والطيار عزت متولي، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والكابتن رضا المدبولي، رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران، وعدد من القيادات السابقة بالملاحة والمراقبة الجوية.

كما حضر من أعضاء مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، كل من ك. أحمد السعيد، أمين الصندوق، وك. محمد حسن سعد، وك. أحمد نصر، وك. محمد مصطفى، وك. معتز لاشين، وك. يوسف عبد الرحمن، وك. محمد عبد السلام، وك . محمد رشوان. 

المراقبة الجوية اليوم العالمي للمراقب الجوي وزير الطيران نادي ضباط المراقبة الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

السيارات

برلماني: شراكة مصر وكوريا في صناعة السيارات تعزز النمو وتقلص فاتورة الاستيراد

قانون العمل

قانون العمل الجديد .. ضوابط التعيين في القطاع الخاص

مرفت الكسان

خطة النواب: توطين الصناعة بالتعاون مع كوريا خطوة لتقليل العجز

بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد