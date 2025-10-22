قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبدالخالق: خوان بيزيرا أفضل صفقة للزمالك هذا الموسم.. وشيكو بانزا لا يصلح
سيول : كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا في تجربة جديدة
8 فرق فنية تُبهر المشاركين في ليلة تعامد الشمس بمدينة أبوسمبل السياحية |شاهد
القصة الكاملة لمُعاقبة موظف بالسجن 5 سنوات بتهمة الاختلاس بالقاهرة
5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون
أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الأربعاء
بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
عشرات الأعضاء في الشيوخ الأمريكي يُطالبون ترامب بمعارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية
أشرف عبدالعزيز: عبدالله السعيد وقع للزمالك بعد عد الـ 40 مليون جنيه
أخبار البلد

مشاركة مصرية في "منتدى السياحة العالمي" لمناقشة التكنولوجيا والاستدامة في عالم متغير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندانى

شارك وزير السياحة والآثار، شريف فتحي في افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي (Global Tourism Forum Annual Meeting)، والذي يُعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل تحت عنوان "إعادة تعريف السياحة في عالم متغير"، وينظمه معهد منتدى السياحة العالمي خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري .

ويُعد منتدى السياحة العالمي أحد أبرز الأحداث الدولية رفيعة المستوى في قطاع السياحة والسفر، إذ يمثل منصة عالمية للتعاون وتبادل الخبرات، تجمع قادة ومبتكرين وخبراء وصناع قرار لمناقشة تحديات ومستقبل الصناعة السياحية.

دور التكنولوجيا في تطوير السياحة

ويركز المنتدى هذا العام على عدد من القضايا والمحاور الرئيسية، من بينها دور التكنولوجيا في تطوير السياحة، والابتكارات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب موضوعات السياحة المستدامة والسياسات البيئية، واتجاهات الاستثمار في القطاع السياحي وآفاقه المستقبلية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والفرص الواعدة في الأسواق الناشئة، فضلاً عن تعزيز تنافسية المقاصد السياحية، والطيران المستدام، والتحول الرقمي في المطارات والخدمات المرتبطة بتجربة السفر.

ويهدف المنتدى إلى وضع استراتيجيات عملية لتحقيق التنمية المستدامة في أسواق السفر الناشئة وضمان نمو قطاع السياحة عالميًا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات سياحية دولية، إلى جانب الأستاذة شيخة النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومسؤولي السياحة والآثار بالمفوضية الأوروبية.

ومن الجانب المصري، حضر الفعالية السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد محمد فرج المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين والدول التابعة له، والأستاذة إسراء أسامة سكرتير ثاني بالسفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج.

وزير السياحة بروكسل منتدى السياحة العالمي

فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
