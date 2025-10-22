ميدو: حازم إمام رفض مليون جنيه مقابل الحديث عن أسرار الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن رفض حازم إمام، المدرب المساعد السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الظهور في أحد البرامج التلفزيونية للحديث عن كواليس الفريق بعد تقديم استقالته.

وقال ميدو خلال برنامجه على قناة النهار:"حازم إمام متربي في الزمالك من وهو عنده 8 سنين، وبيعشق النادي بجد، وكان شغال في قطاع الناشئين وبعدها لما النادي احتاجه للفريق الأول عمره ما اتأخر."



وأضاف:"حازم إمام لم يتقاضَ راتبه منذ خمسة أو ستة أشهر، ومع ذلك واصل عمله بإخلاص حتى قرّر الرحيل احترامًا لكرامته بعد ما شعر أنه لا يملك دورًا حقيقيًا في الجهاز الفني."

وأوضح ميدو أنه نصح حازم بعدم الحديث للإعلام، مؤكدًا أن الأخير تمسك بمبادئه ورفض إفشاء أسرار النادي، قائلًا: "اتكلمت معاه وقولتله اقفل على نفسك ومتخرجش تتكلم، وقالي أنا مش ممكن أخرج أسرار النادي برا، وعشان كده نشرت المحادثة عشان الكل يشوف ابن النادي الحقيقي."

واختتم ميدو تصريحاته مؤكدًا أن حازم إمام رفض عرضًا بقيمة 20 ألف دولار (نحو مليون جنيه مصري) من أحد البرامج مقابل الظهور والحديث عن الزمالك، رغم حاجته للمال، واصفًا قراره بأنه "شهامة وأصول ابن النادي الحقيقي".