قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
الرئيس السيسي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولة أوروبية تنفيذ خطة ترامب في غزة وجهود مصر في الهجرة
أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب.. تفاصيل
حسام حسن ويورتشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة
مدبولي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ المشروعات التنموية استعدادا للعيد القومي

المحافظ خلال الاجتماع
المحافظ خلال الاجتماع
ايمن محمد

​ترأس اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تم الانتهاء من تنفيذها، وذلك استعدادًا لافتتاحها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس المقبل، تطبيقًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات وتنفيذها في المواعيد المحددة لتحقيق التنمية الشاملة بجنوب سيناء.

​شهد الاجتماع حضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والجهات المعنية.

​استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات الحيوية الجاهزة للافتتاح، وفي مقدمتها مشروع المثلث الأخضر بمدينة شرم الشيخ، الذي يضم الحديقة المركزية والمول التجاري ومنطقة البنوك والحضانة وميني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والملحق الخدمي. 

كما شملت المشروعات المدينة الرياضية التراثية بمضمار الهجن بعد تطويرها، بما تحتويه من المنصة وقرية التراث وأماكن الإيواء ومسجد الهجن والوحدة البيطرية، إضافة إلى منظومة تأمين مدن المحافظة بمدينة شرم الشيخ، التي تشمل الرصد الأمني وتأمين الطريقين الدائري والأوسطي ورفع كفاءة منظومة التأمين الشامل.

​كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للممشى السياحي، وأعمال اللاندسكيب بالميادين العامة بمدينة شرم الشيخ، وأعمال الرصف وتوسيع الطرق، وتوسيع بحيرات الأكسدة بالمدينة، ومشروعات حماية شرم الشيخ من أخطار السيول. وتضمنت المشروعات الهامة الجاهزة للافتتاح محطة تحلية مياه شرم الشيخ بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة تحلية طابا بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، إلى جانب إنشاء 60 بيتًا بدويًا بمدينة طابا لخدمة أبناء التجمعات البدوية.

و​أكد المحافظ، على ضرورة إنهاء جميع اللمسات النهائية وتنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان جاهزية جميع المشروعات للافتتاح في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة قوية للبنية التحتية والتنمية المستدامة بالمحافظة، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

في ختام الاجتماع، وجه المحافظ الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية على جهودهم في تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل دعم ورؤية  الرئيس عبد الفتاح السيسي..

جنوب سيناء المحافظ خلال الاجتماع العيد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

كلينتون

مجلس النواب الأمريكي يسعى للتحقيق مع بيل كلينتون في فضيحة إبستين

ترشيحاتنا

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

بالصور

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح

آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد