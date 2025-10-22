محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ المشروعات التنموية استعدادا للعيد القومي

​ترأس اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تم الانتهاء من تنفيذها، وذلك استعدادًا لافتتاحها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس المقبل، تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات وتنفيذها في المواعيد المحددة لتحقيق التنمية الشاملة بجنوب سيناء.

​شهد الاجتماع حضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والجهات المعنية.

​استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات الحيوية الجاهزة للافتتاح، وفي مقدمتها مشروع المثلث الأخضر بمدينة شرم الشيخ، الذي يضم الحديقة المركزية والمول التجاري ومنطقة البنوك والحضانة وميني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والملحق الخدمي.

كما شملت المشروعات المدينة الرياضية التراثية بمضمار الهجن بعد تطويرها، بما تحتويه من المنصة وقرية التراث وأماكن الإيواء ومسجد الهجن والوحدة البيطرية، إضافة إلى منظومة تأمين مدن المحافظة بمدينة شرم الشيخ، التي تشمل الرصد الأمني وتأمين الطريقين الدائري والأوسطي ورفع كفاءة منظومة التأمين الشامل.

​كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للممشى السياحي، وأعمال اللاندسكيب بالميادين العامة بمدينة شرم الشيخ، وأعمال الرصف وتوسيع الطرق، وتوسيع بحيرات الأكسدة بالمدينة، ومشروعات حماية شرم الشيخ من أخطار السيول. وتضمنت المشروعات الهامة الجاهزة للافتتاح محطة تحلية مياه شرم الشيخ بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة تحلية طابا بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، إلى جانب إنشاء 60 بيتًا بدويًا بمدينة طابا لخدمة أبناء التجمعات البدوية.

و​أكد المحافظ، على ضرورة إنهاء جميع اللمسات النهائية وتنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان جاهزية جميع المشروعات للافتتاح في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة قوية للبنية التحتية والتنمية المستدامة بالمحافظة، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في ختام الاجتماع، وجه المحافظ الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية على جهودهم في تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل دعم ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي. .