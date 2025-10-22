قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فرانكفورت في دوري الأبطال
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
الشؤون الخارجية توافق على تمديد فترة تجنيد جنود الاحتياط بجيش الاحتلال

محمود نوفل

 أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن لجنة الشؤون الخارجية والأمن وافقت على تمديد فترة تجنيد جنود الاحتياط بموجب الأمر رقم 8.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، قائمًا بعمليات اعتقالات بعد اقتحام عدة منازل وتفتيشها.


كما قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على شابين في القدس المحتلة واعتقلت أحدهما، في الوقت الذي تواصل فيه اقتحاماتها بالضفة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الشوارع.

وأفاد نادي الأسير في نابلس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان بعد اقتحام المدينة ومخيم بلاطة شرقًا.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد حسن مرشود من داخل منزله، في حارة العموري بمخيم بلاطة.

ولفت إلى أن تلك القوات اعتقلت الشبان، محمد شادي صلاح من شارع ابن رشد في نابلس، وعلي القوقا من شارع أبو بكر، وجهاد القطب من منطقة الطور.

اقتحم الاحتلال قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية تابعة للاحتلال دهمت القرية، ونصب الجنود حاجزا في أحد مداخلها، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما حاصرت قوات الاحتلال أحد المباني في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. في الأثناء، نقلت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مثلث البالوع بين البلدة القديمة والجديدة، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.

وفي الخليل، اقتحمت آليات إسرائيلية فجرًا مخيم الفوار وجابت شوارعه دون الإبلاغ عن اعتقالات.
 

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

