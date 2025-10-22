قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"شهادة ذهبية للمستثمرين الصغار"..شروط الحصول على حوافز المشروعات

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
حسن رضوان

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على شهادة التمتع بالحوافز المنصوص عليها بالقانون، والتي تمنح للمشروعات ميزات ضريبية وغير ضريبية واسعة النطاق.

وتنص المادة (94) من اللائحة على أن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أو من يفوضه، هو المختص بإصدار الشهادة التي تُعد نافذة بذاتها، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من جهات أخرى، مع إلزام جميع الجهات بالتعامل وفقًا لما ورد بها من بيانات.

 شروط الحصول على شهادة الحوافز

بحسب ما جاء في اللائحة، يتعين على المشروع استيفاء عدة ضوابط، أبرزها:

أن يكون المشروع خاضعًا لأحكام القانون.

تقديم تعهد من صاحب المشروع بصحة البيانات، مع تحمل العقوبات في حال الإخلال بذلك.

تحديث البيانات في حال حدوث أي تغييرات.

إدراج المشروع ضمن السجل الرسمي لتصنيف المشروعات.

عدم حصول المشروع على حافز مشابه بموجب قوانين أخرى، كقانون الاستثمار.

سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد، مع إمكانية التجديد بعد التحقق من استمرار مطابقة المشروع للتصنيف.

 إجراءات الحصول على الشهادة

تتضمن آلية الحصول على الشهادة عددًا من الخطوات:

تقديم طلب رسمي من صاحب المشروع.

تسجيل بيانات المشروع على النظام المعتمد.

طلب الحصول على الحافز أو الإعفاء الضريبي.

دراسة مدى انطباق الشروط من قبل الجهاز.

في بعض الحالات، يخاطب الجهاز الجهة المختصة للتأكد من عدم وجود مانع.

في حال عدم رد الجهة خلال 15 يومًا، يُعتبر ذلك قبولًا ضمنيًا، وتُصدر الشهادة.

وتمنح هذه الشهادة لأصحاب المشروعات امتيازات مهمة في الضرائب والجمارك والمرافق والتراخيص، ضمن خطة الدولة لدعم الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز رواد الأعمال والأنشطة الإنتاجية.

المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر شهادة التمتع بالحوافز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

ترشيحاتنا

بعد ظهور إصابات بين طلاب المنوفية.. كل ما يهمك عن مرض الجديري المائي

بعد ظهور إصابات بين طلاب المنوفية.. أهم المعلومات عن مرض الجديري المائي

مذنب

ظاهرة فلكية نادرة تقترب من الأرض.. مشهد سماوي مميز| ما القصة؟

الأقمار الصناعية

درع الفضاء.. ابتكار يحصن الأقمار الصناعية من أخطار الحطام المداري| ما القصة؟

بالصور

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

شيري
شيري
شيري

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

فيديو

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد