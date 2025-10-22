قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
عشرات الأعضاء في الشيوخ الأمريكي يُطالبون ترامب بمعارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية
أشرف عبدالعزيز: عبدالله السعيد وقع للزمالك بعد عد الـ 40 مليون جنيه
إصابة 13شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «أسوان - أبو سمبل» البري
لأول مرة .. محامي زيزو يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك بالأرقام
محامي رمضان صبحي يكشف تطورات قضية الامتحانات
دعاء للميت بالجنة في الثلث الأخير من الليل.. أفضل وقت استجابة
«الغندور» يكشف سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد أحمد حمدي
العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه
أخبار البلد

"التنمية المحلية" تضخ 10 ملايين جنيه تمويلاً جديدا للمشروعات الصغيرة

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
ايمان البكش

شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات التمويل من المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية، داعية المهتمين إلى التوجه للوحدات المحلية بالمحافظات لتقديم الطلبات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتحقيق الشمول الاقتصادي.

وذكرت وزارة التنمية المحلية أن الدكتورة منال عوض تلقت تقريرا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول جهود صندوق التنمية المحلية في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل في إطار جهود الحكومة على تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل في مختلف المجالات الإنتاجية وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما يساهم في تحسين دخل الأسر البسيطة بالقرى.

وقالت إن التقرير الذي تلقته الوزيرة من قطاع الإدارة الاستراتيجية برئاسة الدكتور سعيد حلمي، أشار إلى قيام صندوق التنمية المحلية بضخ دفعة جديدة من التمويلات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية. 

ومّول الصندوق 614 مشروعا جديدا خلال الفترة من 1 يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، بإجمالي تمويل بلغ 10 ملايين و181 ألف جنيه، استفاد منها 614 مواطنًا.

وأكدت د.منال عوض، أن المرأة المعيلة كانت محورًا رئيسيًا للتمويل، حيث بلغت نسبة الإناث المستفيدات حوالي 70% (432 منتفعة) مقابل 182 من الذكور، في مشروعات متنوعة تغطي قطاعات اقتصادية مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية.

وزيرة التنمية المحلية تمويل صندوق التنمية المحلية الشمول الاقتصادي طلبات التمويل

