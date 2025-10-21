تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات الصغيرة فى تعزيز الاقتصاد.. ندوة ببيطري بنها

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالقليوبية ، ندوة بعنوان "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة" وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، وحضور الدكتورة أمانى عباس عميد كليه الطب البيطري.



وقال الدكتور إيهاب النحاس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الندوة حاضر فيها الدكتور وليد عبد الله مدير أول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالقليوبية، و تمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ".

وتناولت الندوة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي ، وتم تسليط الضوء على جهود الدولة في دعم الشباب واستعراض التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات وسبل التغلب عليها ، وتم التعرف على العلاقة بين المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.