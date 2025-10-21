تحرير 148 مخالفة تموينية في حملة بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية، وأسفرت عن تحرير 148 مخالفة تموينية.



ففي مجال المخابز تم تحرير 131 مخالفة تضمنت نقص وزن الرغيف عدم نظافة أدوات العجين غياب قائمة تشغيل المخابز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين تصرفات غير قانونية في الدقيق المدعم مخالفات مواعيد العمل وعدم صلاحية الميزان.

كما قامت إدارة تموين قها بالتحقق من شكاوى المواطنين وحلها فورًا

وفي الأسواق والبدالين ومنافذ الجمعيات تم تحرير 13 محضر مخالفة تضمنت غلق المحلات خارج المواعيد الرسمية عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أعلى من المصرح بها

أما المضبوطات فشملت 15 كجم جمبري مستورد مجهول المصدر 6 شكائر دقيق بلدي مدعم 50 كيلو للشيكارة و60 علبة سجائر بدون فواتير.



كما نفذت إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة حملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة ومصادرة 5 قاروصة سجائر مع المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع الغش.



وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخل بالقوانين للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين.