محافظات

محافظ القليوبية: شارع "بهتيم اسكو" بشبرا الخيمة شريان حيوي ومحور مروري جديد

إبراهيم الهواري

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن شارع "بهتيم اسكو" سيعد بعد تطويره ورصفه، "شرياناً حيوياً ومحوراً مرورياً جديداً" يخدم أهالي حي شرق شبرا الخيمة والمناطق المجاورة. 


وشدد المحافظ على أن هذا الطريق سيساهم بشكل كبير في تخفيف الكثافة المرورية وتحقيق سيولة الحركة، فضلاً عن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.
ووجه المحافظ خلال متابعته لمشروع التطوير بضرورة التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وتابع محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورصف شارع "بهتيم اسكو" بحي شرق شبرا الخيمة، والذي يمثل أحد المشروعات الهامة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية بالمنطقة.
وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى تطوير طريق يبلغ طوله حوالي 1700 متر بعرض 25 متراً ، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ قد بلغت نحو 45% من إجمالي الأعمال المخططة.
وخلال المتابعة، اطلع المحافظ على سير الأعمال الجارية، والتي تشمل الانتهاء من تكسير الأسفلت القديم في الاتجاهين بكامل المسطح، وتكسير خرسانة الأرصفة للجزيرة الوسطى. كما تم الانتهاء من تشغيل طبقة الأساس في الاتجاه الأيسر بكامل المسطح ،كذلك الانتهاء من طبقة الأسفلت الرابطة في الاتجاه الأيسر.
وأشار المهندس عطية إلى أن العمل يجري حالياً على تشغيل طبقة الأساس بطول حوالي 800 متر في الاتجاه الأيمن، وتم صب 22.5 متر مكعب من البردورات. لافتاً إلى أنه تم أخذ جسات في الميدان بجوار نزلة الدائري، وسيتم استكمال أعمال القطع والإحلال في تلك المنطقة بعد تعميق المرافق اللازمة.

