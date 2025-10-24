الخطيب: الأهلي يستحق الكثير.. والمشاركة في الانتخابات واجب على الجميع

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن حضور الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت واجب على كل عضو تجاه ناديه وتاريخه، مشددًا على أن الأهلي يستحق من الجميع الإخلاص والعمل والمشاركة الإيجابية في كل ما يخص مستقبله.

وقال الخطيب: «منذ عام 2023، والأطباء يطالبونني بالحصول على راحة لمدة ستة أشهر بسبب ظروفي الصحية، لكن ظروف النادي وقتها كانت صعبة للغاية، خاصة بعد مرض ووفاة العامري فاروق – رحمه الله – وكان من المستحيل أن أبتعد عن عملي في ظل تلك المرحلة الحساسة، لأن الأهلي يستحق منا الكثير، ولذلك تحاملت على نفسي واستمررت في العمل».

وأضاف: «النادي الأهلي غني بالكوادر والكفاءات المتميزة، وهذا ما جعلني للمرة الأولى أفكر بجدية في حالتي الصحية، وأبلغت مجلس الإدارة وقتها بعدم قدرتي على الاستمرار، لكن ضغوط الأعضاء والجماهير والمسؤولين والأصدقاء دفعتني للتراجع عن القرار».

وأوضح رئيس الأهلي: «بعد تعادل الفريق أمام إنبي شعرت بحزن شديد، ولم أستطع البقاء بعيدًا، فألغيت فترة الراحة التي كنت أنوي الحصول عليها، وتوجهت مباشرة إلى ملعب مختار التتش لعقد جلسة عاجلة مع الجهاز الفني واللاعبين لبحث أسباب تراجع الأداء والعمل على استعادة المسار المعروف عن الأهلي».

واختتم الخطيب تصريحاته قائلًا: «على مدار الثماني سنوات الماضية كنت أتواجد يوميًا في النادي لساعات طويلة، تتجاوز في كثير من الأحيان ثماني ساعات، لأن الأهلي صاحب الفضل على محمود الخطيب وعلى الجميع. وخلال المرحلة المقبلة اتفقت مع الزملاء في القائمة على توزيع الملفات والعمل بشكل جماعي متكامل من أجل استمرار نجاح النادي في كل المجالات».