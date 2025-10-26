تحذير من جيل عدواني جديد.. الألعاب الإلكترونية تزرع العنف في عقول الأطفال

أكد الدكتور نور أسامة، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن انتشار السلوك العدواني والعصبية المفرطة بين الأطفال خلال السنوات الأخيرة أصبح ظاهرة مقلقة تشغل بال معظم الأسر المصرية، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تأثر الأطفال بالمشاهد العنيفة في الألعاب الإلكترونية والأفلام والمسلسلات.

وأضاف نور أسامة خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن كثيرًا من الأطفال أصبحوا يتعاملون مع مشاهد الدم والعنف ببرود شديد، نتيجة الاعتياد المستمر عليها، وهو ما يؤدي إلى تحول هذا التأثر إلى سلوك حقيقي وخطير في بعض الحالات، لافتًا إلى أن الأمر لم يعد مجرد تسلية بل أصبح يؤثر في طريقة التفكير والتصرف اليومي لدى الأطفال.

وأشار نور أسامة، إلى أن تقارير دولية صادرة عن اليونسيف واليونسكو حذرت من خطورة التعرض المستمر للألعاب الإلكترونية العنيفة، موضحًا أن قضاء الطفل أكثر من 3 ساعات يوميًا أمام هذه الألعاب يُعد بداية لـ"إدمان سلوكي"، حيث تؤثر هذه المشاهد على الجهاز العصبي وعلى تكوين الشخصية منذ الصغر.

وأوضح نور أسامة أن الأطفال قد يتحولون إلى ممارسة العنف دون أن يكونوا قد تعرضوا له فعليًا في المنزل، لأن المشاهدة المتكررة وحدها كافية لخلق ارتباط شرطي لديهم بين المتعة والعنف