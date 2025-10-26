أخبار الوادي الجديد: وزيرا التنمية المحلية والزراعة يطلقان المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ويفتتحان فعاليات معرض «EGY AGRI»

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

وزيرا التنمية المحلية و الزراعة يطلقان المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ، في مستهل زيارتهما للمحافظة اليوم ، إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة” بالمحافظة، بمشاركة محافظي سوهاج وأسيوط والجيزة والقليوبية ونائب محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتأتي الفعالية في إطار التكليفات الرئاسية بمتابعة تنفيذ المبادرة الرامية إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتحسين نوعية الهواء، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدن والمراكز بمختلف المحافظات.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض ، علي أن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة بمختلف المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ما تم تنفيذه من المبادرة في المراحل السابق يأتي في إطار خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضمان تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف من المبادرة وضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار التي يتم زراعتها.

و من جانبه أوضح محافظ الوادي الجديد أنه تم زراعة ٥٤٥ ألف شجرة خلال المراحل الثلاث من أشجار الفاكهة والأشجار الخشبية ، و مستهدف زراعة 100 ألف شجرة خلال المرحلة الحالية. كما قام وفد السادة الوزراء والمحافظين بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاجية التمور.

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد يفتتحون فعاليات معرض "EGY AGRI" الزراعي في نسخته الثانية

للعام الثانى على التوالى وفي حدث وطني يعكس حجم الشراكة وتضافر الجهود لخدمة القطاع الزراعي والتنموى بمحافظة الوادى الجديد ، افتتح السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي "EGY AGRI" فى نسخته الثانية بأرض المعارض بمدينة الخارجة، بحضور لفيف من السادة المحافظين ونواب المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والسفراء.

حيث تفقد الوزراء أجنحة المعرض، والتي شهدت إقبالاً كبيراً هذا العام ضم ١١٠ عارضًا يمثلون قطاعات الإنتاج الزراعي والتصنيع والطاقة المتجددة والحرف اليدوية والبيئية

خلال تفقدهم أجنحة المعرض ومنتجاته المتنوعة، أكد الوزراء، أن المعرض يمثل منصة حيوية لتعزيز الأجندة الوطنية للتنمية الزراعية، مشدداً على أن التنوع الكبير في المعروضات - خاصة في مجالات الري الذكي، والطاقة المتجددة، وتطوير سلالات التمور والنباتات العطرية - يعكس التزام الدولة بتبني التقنيات الحديثة لدعم المزارعين والمستثمرين ، مشيراً إلى إلى أهمية المعرض كآلية متطورة وفعّالة لزيادة نمو سوق المكونات الغذائية والحبوب، وتوفير فرص التصدير التي تهدف إلى تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.

من جانبه ، وجه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد خالص الشكر والتقدير لجميع الحضور والمشاركين، وعلى رأسهم السادة الوزراء والمحافظين، لحرصهم على المشاركة الفعالة، مؤكدا أن هذا التضافر يعكس حجم التعاون وتوحيد الرؤى نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة للمحافظة وتبادل الخبرات لافتاً إلى أهمية الندوات العلمية وورش العمل التي تقام على هامش المعرض لخدمة الباحثين والمنتجين.

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد يشهدون احتفالية " أرض الخير"

في أجواء وطنية مبهجة تعكس حجم الدعم الحكومي المتواصل للقطاعين الزراعي والتنموي خلال السنوات الأخيرة، شهد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، احتفالية "أرض الخير"، التي أُقيمت فعالياتها بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة، مشاركة لفيف من السادة المحافظين ونواب المحافظين والسفراء ورؤساء الهيئات العامة، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

انطلقت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم ثم السلام الوطني، أعقبها عرض فيلمٍ توثيقي تناول أصداء المعرض الزراعي وما شهده من إقبالٍ ومشاركاتٍ واسعة، على مدار السنوات الأخيرة ، فضلا عن مخرجاته التى أضفت عائداً تنمويًا واقتصاديًا غير مسبوقا ، تلاه تقديم أوبريت فني بعنوان "أرض الخير" أبدعت في أدائه الفرقة الفنية بمديرية الثقافة، ليضفي على الأجواء طابعًا وطنيًا احتفاليًا يعبّر عن هوية المحافظة.

وفي ختام الحفل، اعرب اللواء دكتور محمد الزملوط،محافظ الوادي الجديد عن خالص تقديره للسادة الوزراء والمحافظين والسفراء وجميع المشاركين؛ لتلبيتهم الدعوة والمشاركة في افتتاح المعرض الزراعي الثاني للمحافظة، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس روح التعاون وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المتكاملة وتبادل الخبرات بين المحافظات.

وعلى هامش الاحتفالية، أهدى المحافظ درع المحافظة للسادة الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين وسفراء الدول، و رؤساء الهيئات ورواد الصناعات الزراعية ومحطات التمور المنضمة للقائمة البيضاء المُؤهِلة للتصدير.

وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادي الجديد يتفقدون محطة غربلة وإعداد التقاوي و الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة بالخارجة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، محطة غربلة وإعداد التقاوي بالخارجة، ترافقهم السيدة حنان مجدى نائب المحافظ لفيف من السادة المحافظين ومرافقيهم، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الجولة، استمعوا إلى لشرح تفصيلي لمكونات محطة غربلة وإعداد التقاوي التي تُعد من المشروعات الزراعية الحيوية بالمحافظة، والمقامة على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥ أطنان في الساعة، وسعة تخزينية تبلغ ٥ آلاف طن. وتُسهم المحطة في تجهيز أصناف متعددة من القمح والشعير والفول البلدي وفول الصويا، بما يعزز منظومة إنتاج التقاوي المعتمدة ويخدم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة المحاصيل الزراعية.

كما تفقد الوفد وضيوف المحافظة الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة، التي تضم ٦٦ مركبة ومعدة ثقيلة و وحدة لتعبئة وتغليف السلع الغذائية،حيث تابعوا أعمال التشغيل والصيانة اليومية للمعدات، ورفع كفاءة الأداء وتكثيف أعمال الصيانة والتدريب الفني للعاملين، لضمان جاهزية المعدات وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية بالمراكز والمدن.

وأكد الوفد الوزاري علي أهمية المشروعات التي جرى تفقدها في دعم جهود التنمية الزراعية والخدمية بمحافظة الوادي الجديد، باعتبارها نموذجًا لتكامل العمل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الزراعي في دعم مقومات التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.