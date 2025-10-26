هل الذكاء الاصطناعي سيحل مكان الإنسان؟.. أحمد الزيات يجيب

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات الهدف منه خفض تكاليف التشغيل مثل الطاقة والكهرباء والمياه والغاز.

وأضاف الزيات، خلال برنامج تعمير، على فضائية "أون"، أن الأمر الثاني هو تحسين الصيانة فهو من أهم الأمور التي نحتاجها في مصر بسبب تحدي الصيانة بعد عدة سنوات من الإنشاء، فيأتي الذكاء الاصطناعي لإدارة المجمع السكني بحيث تتنبأ بحدوث الأعطال ومعالجة فروق الصيانة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يحلل الجو العام ويبدأ في اتخاذ القرار المناسب لما يحتاجه المجمع السكني، فيبدأ يوزع ضغط شبكة المياه لترشيد المياه، وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح أن هناك بعض التخوفات من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان، منوهًا أنه مستحيل يحل محل الإنسان، ولكنه سيلغي بعض الوظائف التي يقوم بها الإنسان.

