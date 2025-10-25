حدود مصر محرمة على العدو.. الرئيس السيسي يشاهد فيديو بالذكاء الاصطناعي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقطع فيديو معد بالذكاء الاصطناعي يؤكد على أن حدود مصر مقدسة ومحرمة على العدو.

وذكر حراس الشمال والجنوب والشرق والجنوب في الفيديو المعد بالذكاء الاصطناعي :" الدول زي الناس فيها اللي عايز ياخد حق مش حقه وفيها اللي بيفرط في حقه وفيها مصر القوية لا بتجور على حق ولا بتفرط في حق.

وقال حارس الغرب في الفيديو: مصر من أول خطوة للتاريخ وهي دولة قوية حدودها مقدسة حدود محرمة على العدو.

وقال حارس الجنوب: حدود أرضها مقدسة من آلاف السنين، دولة معندهاش أطماع استعمارية وعندها شراسة السلام.

والاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من إخراج ميدو شعبان.

