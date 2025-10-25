حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقطع فيديو معد بالذكاء الاصطناعي يؤكد على أن حدود مصر مقدسة ومحرمة على العدو.

وذكر حراس الشمال والجنوب والشرق والجنوب في الفيديو المعد بالذكاء الاصطناعي :" الدول زي الناس فيها اللي عايز ياخد حق مش حقه وفيها اللي بفرط في حقه وفيها مصر القوية لا بتجور على حق ولا بتفرط في حق



ووصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر احتفالية مصر وطن السلام" في العاصمة الإدارية الجديدة.

الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان.

