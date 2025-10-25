قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحطم سفينة تقل 21 راكبا على ساحل كوستا-فيردي فلومينينسي بالبرازيل
بعد فوز الزمالك على ديكيداها..سيف زاهر: بدأت أشعر بنبض الجماهير
هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
وفاء عامر وأشرف زكي نجوم الفن يحتفلون بزفاف ابنة حسان العربي | صور
أول تعليق من أحمد شريف بعد إصابته خلال مباراة ديكيداها
نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب تطرح تقنية الكشف عن الشبه لمحاربة انتحال الهوية بالذكاء الاصطناعي

يوتيوب
يوتيوب
احمد الشريف

في ظل الانتشار المتسارع لتقنيات التزييف العميق (Deepfake) وازدياد حالات انتحال الهوية على منصات التواصل بالفيديو، أعلنت يوتيوب عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "الكشف عن الشبه" (Similarity Detection) تهدف لمحاربة هذا النوع من التلاعب الرقمي وحماية منشئي المحتوى والمشاهدين من مخاطر التضليل وسرقة الهويات البصرية والصوتية.

كيف تعمل ميزة "الكشف عن الشبه" الجديدة؟

تعتمد التقنية الجديدة على خوارزميات متقدمة من الذكاء الاصطناعي لتحليل مقاطع الفيديو والصوت، وتحديد التشابه مع مقاطع ومؤثرات تم رصدها مسبقًا في قاعدة بيانات ضخمة. 

في حال اكتشاف محاولة لانتحال صوت أو وجه أحد المشاهير أو منشئي المحتوى الأصليين، تقوم الميزة بإصدار تنبيه تلقائي لصاحب الفيديو والجهات الإشرافية لاتخاذ إجراءات سريعة، تبدأ من حجب الفيديو مؤقتًا أو مطالبة الناشر بتقديم إثبات ملكية للمحتوى.

أثر التقنية على حماية حقوق الملكية ومجتمع اليوتيوب

تأتي هذه الخطوة ضمن حملة شاملة من يوتيوب لتعزيز ضوابط حماية الملكية الفكرية، ومحاربة التضليل العميق الذي قد يضر بسمعة الأفراد والشركات وحتى الساسة والمشاهير. 

ويرى خبراء أمن المعلومات أن يوتيوب بهذه الميزة يؤسس لمعيار صناعي مرتقب يعزز النزاهة الرقمية في عالم الذكاء الاصطناعي، ويقلل من انتشار تقنيات التلاعب بالصورة والصوت.

تحديات متوقعة: ذكاء اصطناعي في مواجهة ذكاء اصطناعي

على الرغم من قوة التكنولوجيا الجديدة، يرى كثير من المختصين أن سباق التسلح بين تطوير تقنيات التزييف وتقنيات الكشف سيظل محتدمًا، ما يستدعي تحديث مستمر للخوارزميات والتعاون مع منصات أخرى للوصول إلى أعلى معايير الحماية. 

ويتوقع أن يتطلب التطبيق الفعلي مشاركة بيانات من منشئي المحتوى وموافقتهم على ربط مقاطعهم الأصلية بسجلات ذكية ضمن نظام يوتيوب.

آراء المستخدمين وتفاعل المجتمع الرقمي

أحدث الإعلان عن الميزة ردود فعل واسعة بين منشئي المحتوى والمبدعين الرقميين، حيث رحب الكثيرون بالخطوة واعتبروها نقلة ضرورية لضمان سلامة الهوية الرقمية والحد من الهجمات الرقمية الانتحالية. 

بينما دعا البعض الآخر إلى توخي الحذر في تطبيق القيود حتى لا تتسبب في تقييد الإبداع أو تعقيد عملية نشر الفيديوهات.

يوتيوب Deepfake Similarity Detection الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

الدكتورة مروى السعيد

ترقية الدكتورة مروى السعيد إلى درجة أستاذ دكتور في العلاقات العامة والإعلان بجامعة المنصورة

وفد أزهري

لمسة وفاء.. وفد أزهري يشارك في عزاء الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: من آداب التعامل الإسلامي قبول الهدية مهما كانت قليلة مع إظهار الفرح بها

بالصور

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد