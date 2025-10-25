إتاحة شهادات المشاركة بمؤتمر الذكاء الاصطناعي على موقع جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن إتاحة الحصول على شهادات المشاركة التقديرية عبر الموقع الإلكتروني:

🔗 https://ibcu.cu.edu.eg/cuainexus25-certgen/

وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمنح شهادات تقديرية لطلاب الجامعة وطلاب الجامعات المصرية والعربية الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي (CU AI NEXUS 2025)، والذي نظمته الجامعة يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للتفاعل المتميز والحضور الفاعل للطلاب في مختلف جلسات المؤتمر، ومشاركتهم الإبداعية في ساحة الابتكار التي أُقيمت على هامش المؤتمر بمشاركة واسعة من مؤسسات محلية ودولية، تأكيدًا على الدور الريادي لجامعة القاهرة في دعم الشباب وتعزيز قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار.