رئيس الوزراء يفتتح تشغيل وحدة استرجاع الغازات بالنصر للبترول في السويس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تشغيل وحدة استرجاع الغازات بشركة النصر للبترول بمحافظة السويس ورافقه وزراء البترول والصحة والتنمية المحلية .



واستمع مدبولي لشرح حول وحدة الاسترجاع حيث أن هدف الوحدة إنتاج البوتاجاز من الغاز البترولية المسال كمنت ذات قيمة اقتصادية ، كما أنها تعمل علي استرجاع الغازات واستخدمها كوقود للافران.

وكان قد بدأ، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية جديدة لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة بمحافظة السويس، في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة سير العمل ومعدلات إنجاز مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.



وتتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء اليوم تفقد عدد من المشروعات التنموية، والصحية، والتعليمية بالمحافظة، كما تتضمن افتتاح بعض المشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة.

ويرافق الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في جولته بمحافظة السويس الدكتور/ خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور/ طارق الشاذلي، محافظ للسويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، والمهندس/ صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.





وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم لمحافظة السويس ــ والتي تتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ ٥٢ للمحافظة ـ تأتي بهدف متابعة عدد من المشروعات الخدمية؛ الصحية والتعليمية، وكذلك في مجال البترول والطاقة؛ كما تأتي هذه الجولة الميدانية بعد عام من الزيارة الأخيرة للمحافظة للتعرف عن قرب على مدى التقدم الذي أحرزته المحافظة في المشروعات التي أولتها الدولة أهمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة حتى يشعر المواطن المصري في محافظة السويس بتحسن الخدمات المقدمة إليه، ولاسيما أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية بالمحافظة؛ من أجل اللحاق بركاب التنمية على غرار ما يحدث في جميع المحافظات، وهو ما شهدته المحافظة بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بعد عدة أعوام من تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية والمرافق، بما تتضمنه من تحسين مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، فضلا عن إقامة مجمع طبي ضخم بالمحافظة الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك مشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، وممشى أهل السويس، جئنا اليوم للمحافظة لدفع العمل بمختلف المشروعات التي لا يزال العمل جاريا بها؛ من أجل الإسراع بدخولها جيز التنفيذ لتحقيق جودة حياة للمواطنين، لافتا إلى أن محافظة السويس تحظى بنصيب مهم من أولويات استثمارات الدولة، وستواصل الحكومة دفع العمل بمختلف المشروعات من أجل أهالينا السوايسة.