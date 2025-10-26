رئيس قصور الثقافة فى تصريحات خاصة: نركز على الشباب باستراتيجيات مبتكرة عبر السوشيال ميديا

أكد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الهيئة تضع التواصل مع الشباب على رأس أولوياتها، وتسعى للوصول إليهم من خلال استراتيجيات جديدة تعتمد على استخدام منصات السوشيال ميديا.

وأوضح فى تصريحات خاصة أن الهيئة تعمل على التحدث بلغة تتماشى مع اهتمامات الشباب وأفكارهم، بهدف جذبهم للمشاركة الفعّالة في الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة.

وأضاف اللواء اللبان أن السوشيال ميديا أصبحت من أهم الوسائل للتواصل مع الأجيال الجديدة، وهو ما دفع الهيئة إلى تطوير أساليبها في الترويج لأنشطتها، بما يتماشى مع التطور الرقمي الذي يشهده العالم.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقديم محتوى ثقافي وفني جذاب يحفز الشباب على الانخراط في الفعاليات المختلفة، مما يعزز دور الثقافة في بناء وعي الأجيال الجديدة.



وأشار اللواء اللبان إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد انطلاقة قوية لأنشطة وفعاليات الهيئة، ومنها الاستعدادات النهائية لافتتاح قصر ثقافة الغردقة،الشهر القادم الذي يعد أحد أهم المشاريع الثقافية المرتقبة.

وأكد أن هذا القصر، المقرر افتتاحه رسميًا في نوفمبر القادم، سيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل المسرح، الفنون التشكيلية، الموسيقى، وورش العمل التي تستهدف الشباب والأطفال.



وأوضح مساعد وزير الثقافة أن الهيئة تسعى لتقديم حفلات وأنشطة ثقافية بأسعار مخفضة تتناسب مع السواد الأعظم من المواطنين، بهدف تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الفنون للجميع.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الهيئة لتعزيز الانتماء الوطني ونشر الوعي الثقافي بين مختلف فئات المجتمع.

واختتم اللواء خالد اللبان تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة العامة لقصور الثقافة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لدعم الثقافة والفنون في مصر، مع التركيز على تفعيل التواصل مع الشباب، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وثقافة.