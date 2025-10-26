قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقلم أحمد فؤاد هنو: حيث يلتقي ملوك الماضي على عتبات المستقبل
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وزير الزراعة يفتتح معرض كلية الزراعة للبساتين في نسخته الأولى لعام 2025 بجامعة القاهرة
ترامب يرقص في مطار كوالالمبور بعد وصوله للمشاركة في قمة آسيان
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء توضح
وفد أفريقي يزور المعهد القومي لعلوم البحار للتعرف على خبرات مصر في الاستزراع المائي
هؤلاء الموظفون مستثنون من إجازة المتحف المصري… إليك التعويضات القانونية
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن جون إدوارد.. تفاصيل
بسبب المخاوف الأمنية.. شركات الطيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل |تفاصيل
خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو
وفاة شقيق فريدة سيف النصر بعد صراع مع المرض
زيارة مفاجئة.. «مدبولي» يُشيد بسير العملية التعليمية والانضباط الواضح وانتظام الحضور بمدرسة بالسويس
فن وثقافة

رئيس قصور الثقافة فى تصريحات خاصة: نركز على الشباب باستراتيجيات مبتكرة عبر السوشيال ميديا

اللواء خالد اللبان
اللواء خالد اللبان
أحمد عبد القوى

أكد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الهيئة تضع التواصل مع الشباب على رأس أولوياتها، وتسعى للوصول إليهم من خلال استراتيجيات جديدة تعتمد على استخدام منصات السوشيال ميديا.

 وأوضح فى تصريحات خاصة أن الهيئة تعمل على التحدث بلغة تتماشى مع اهتمامات الشباب وأفكارهم، بهدف جذبهم للمشاركة الفعّالة في الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة.  

وأضاف اللواء اللبان أن السوشيال ميديا أصبحت من أهم الوسائل للتواصل مع الأجيال الجديدة، وهو ما دفع الهيئة إلى تطوير أساليبها في الترويج لأنشطتها، بما يتماشى مع التطور الرقمي الذي يشهده العالم.

 وأشار إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقديم محتوى ثقافي وفني جذاب يحفز الشباب على الانخراط في الفعاليات المختلفة، مما يعزز دور الثقافة في بناء وعي الأجيال الجديدة.  


وأشار اللواء اللبان إلى أن الفترة القادمة سوف  تشهد انطلاقة قوية لأنشطة وفعاليات الهيئة، ومنها  الاستعدادات النهائية لافتتاح قصر ثقافة الغردقة،الشهر القادم  الذي يعد أحد أهم المشاريع الثقافية المرتقبة. 

وأكد أن هذا القصر، المقرر افتتاحه رسميًا في نوفمبر  القادم، سيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل المسرح، الفنون التشكيلية، الموسيقى، وورش العمل التي تستهدف الشباب والأطفال.  


وأوضح مساعد وزير الثقافة أن الهيئة تسعى لتقديم حفلات وأنشطة ثقافية بأسعار مخفضة تتناسب مع السواد الأعظم من المواطنين، بهدف تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الفنون للجميع.

 وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الهيئة لتعزيز الانتماء الوطني ونشر الوعي الثقافي بين مختلف فئات المجتمع.  

واختتم اللواء خالد اللبان تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة العامة لقصور الثقافة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لدعم الثقافة والفنون في مصر، مع التركيز على تفعيل التواصل مع الشباب، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وثقافة.

أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد

