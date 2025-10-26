ياسر جلال بعد اختياره وكيلاً لثقافة الشيوخ: المتحف الكبير سيكون قبلة للسائحين| فيديو

أعرب النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، عن فخره بثقة زملائه في اختياره وكيلاً للجنة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة من العمل البرلماني لدعم الثقافة المصرية وتعزيز دورها الحضاري عالميًا.

مصر قبلة للسائحين من مختلف أنحاء العالم

وقال جلال في تصريحات له عقب انتخابه، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا سيجعل من مصر قبلة للسائحين من مختلف أنحاء العالم، لما يحمله المتحف من قيمة حضارية وتاريخية تعكس عظمة التراث المصري عبر العصور، قائلا:" المتحف المصري الكبير سيكون قبلة للسائحين من كل أنحاء العالم".

وأشار النائب ياسر جلال الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالفن والثقافة وخير دليل علي ذلك احتفالية وطن السلام التي تمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الادارية أمس التي تضمن كوكبة من الفنون المختلفة.