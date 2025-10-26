قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
برلمان

ياسر جلال ينضم للجنة الثقافة بمجلس الشيوخ

الفنان ياسر جلال ، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

انضم ياسر جلال ، إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، وذلك بحسب تشكيل اللجان النوعية للمجلس عن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وتنص لائحة مجلس الشيوخ على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43

تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

