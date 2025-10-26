حملات أمنية مكثفة بالشروق لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون..صور

شنت مباحث قسم الشروق حملات أمنية مكثفة بالمدينة والمناطق المحيطة بها، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والتصدي لكافة أشكال الجريمة، مع فحص الشقق المفروشة للتأكد من سلامة الإشغالات ومطابقة بيانات قاطنيها.

وأسفرت الحملات التي قادها المقدم محمود عطية – رئيس مباحث القسم ،عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون، إلى جانب ضبط عدد من المخالفات المرورية والجنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لفرض النظام والانضباط داخل الشارع المصري.

ومن جانبه أكد المهندس بسام محمد فضل– رئيس جهاز مدينة الشروق – أنه سيتم تكثيف الحملات على مستوى المدينة والمناطق المجاورة، لمنع المخالفات، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية وجهاز المدينة يعزز من تحقيق السيطرة الكاملة على الشارع ومتابعة أي مخالفات أو سلوكيات خارجة عن القانون.