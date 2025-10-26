قيادي بمستقبل وطن: "وطن السلام" تجسيد لعبقرية الدولة المصرية وإرادة قائدها في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، في الاحتفالية الوطنية الكبرى "وطن السلام" التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتبعث برسالة خالدة تؤكد أن مصر كانت وستظل قلب السلام وصانعة الاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال المهندس البديوي السيد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الاحتفالية جاءت لوحة وطنية متكاملة جمعت بين الفن والفكر والتاريخ، لتعكس قوة الدولة المصرية وثوابتها الراسخة في بناء السلام وترسيخ قيم الإنسانية، مشيدًا بما حملته من رسائل تجسد رؤية الرئيس السيسي في بناء وعي الأجيال الجديدة وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأضاف أن "وطن السلام" لم تكن مجرد احتفالية فنية، بل كانت درسًا وطنيًا للأجيال الجديدة، أكدت أن السلام الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان المصري الواعي والمستنير، مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ماضية بثبات نحو مستقبل يسوده الأمن والبناء والتنمية.

واختتم الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية حديثه مؤكدًا أن هذه الاحتفالية ترسخ دور مصر المحوري في دعم الاستقرار العالمي، وتُظهر للعالم صورة الدولة المصرية الحديثة القوية القادرة على حماية السلام وصناعته.