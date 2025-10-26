وزير الدفاع الإسرائيلي يزور حدود لبنان برفقة مبعوثة الرئيس الأمريكي

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، يجري زيارة إلى القيادة الشمالية والحدود اللبنانية برفقة مبعوثة الرئيس الأمريكي إلى لبنان.

وفي وقت سابق، استهدفت مسيرة تابعة للقوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، سيارة عند مدخل الناقورة، وأفادت معلومات بوقوع إصابة.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة عيتا الشعب، بالإضافة لاستهداف حفارة في بلدة بليدا بصاروخ من مسيرة إسرائيلية دون وقوع إصابات.

كما أشارت الوكالة إلى تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات المحيط.