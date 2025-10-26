قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل
النجم الساحلي يودّع الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني
سجل 8 أهداف.. ياسين خالد يتألق في فوز منتخب اليد على أمريكا ببطولة العالم للناشئين
ميزة جديدة في Google Messages توفر الوقت وتسهل مشاركة الصور
ياسين الملاح أفضل لاعب في مباراة فاركو والإسماعيلي بالدوري
منتخب ناشئي اليد يقسو على أمريكا في بطولة العالم تحت 17 عامًا
فاركو يحقق الفوز الأول بالدوري على حساب الإسماعيلي
توك شو

أبوالغيط: مصر تعيش وفرة لم نشهدها بين 67 و74 و10% من أسرار حرب أكتوبر لم تكشف بعد

أحمد ابو الغيط
أحمد ابو الغيط

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما يشاهده اليوم من وفرة وخير في الأسواق المصرية يختلف تمامًا عما كان عليه الوضع في فترة ما بين عامي 1967 و1974، حين كان المجتمع المصري يعيش حالة من التقشف والصبر وربط الحزام بسبب ظروف الحرب والإعداد لها.

وأوضح أبوالغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشعب المصري تحمل الكثير خلال تلك المرحلة الصعبة، مؤكدًا أن روح الصمود كانت هي السلاح الحقيقي وراء انتصار أكتوبر.

وأشار الأمين العام إلى أنه كان يسجل يوميًا ما يشاهده ويعيشه في مفكرته الخاصة ابتداءً من 5 أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر 1973، مضيفًا: «كتبت كل ما رأيته وما علمته بنسبة 85% في كتابي (شهادتي)».

وأضاف أن بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا تمنع قادتها من كتابة مذكراتهم خشية تسرب المعلومات الحساسة، موضحًا أنه هو الآخر تجنب تدوين بعض التفاصيل لما قد تحمله من أسرار لا يجوز الإفصاح عنها.

وأكد أبوالغيط أنه امتنع عن ذكر نحو 10% من الحقائق التي تتعلق بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل وأسرارًا عن حرب أكتوبر ما زالت طي الكتمان حتى اليوم، حفاظًا على أمن البلاد ومصادر قوتها الاستراتيجية.

أحمد موسى ابو الغيط حرب اكتوبر مصر اسرائيل

