أبوالغيط: مصر تعيش وفرة لم نشهدها بين 67 و74 و10% من أسرار حرب أكتوبر لم تكشف بعد

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما يشاهده اليوم من وفرة وخير في الأسواق المصرية يختلف تمامًا عما كان عليه الوضع في فترة ما بين عامي 1967 و1974، حين كان المجتمع المصري يعيش حالة من التقشف والصبر وربط الحزام بسبب ظروف الحرب والإعداد لها.

وأوضح أبوالغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشعب المصري تحمل الكثير خلال تلك المرحلة الصعبة، مؤكدًا أن روح الصمود كانت هي السلاح الحقيقي وراء انتصار أكتوبر.

وأشار الأمين العام إلى أنه كان يسجل يوميًا ما يشاهده ويعيشه في مفكرته الخاصة ابتداءً من 5 أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر 1973، مضيفًا: «كتبت كل ما رأيته وما علمته بنسبة 85% في كتابي (شهادتي)».

وأضاف أن بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا تمنع قادتها من كتابة مذكراتهم خشية تسرب المعلومات الحساسة، موضحًا أنه هو الآخر تجنب تدوين بعض التفاصيل لما قد تحمله من أسرار لا يجوز الإفصاح عنها.

وأكد أبوالغيط أنه امتنع عن ذكر نحو 10% من الحقائق التي تتعلق بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل وأسرارًا عن حرب أكتوبر ما زالت طي الكتمان حتى اليوم، حفاظًا على أمن البلاد ومصادر قوتها الاستراتيجية.