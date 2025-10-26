عودة محمود علاء.. تامر مصطفى يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعداداً لوادي دجلة

أعلن تامر مصطفي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعداداً لمواجهة وادي دجلة غدا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز

وشهدت القائمة عودة محمود علاء لاعب بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:-





صبحي سليمان، عبد الرحمن بودي، المنشاوي، نور علاء، محمود علاء، محمد كناريا، محمد سامي، ناصر ناصر، مصطفيابراهيم، فادي فريد، عبد الغني محمد، فيفور اكيم، ابو بكر اليادي، سيفوري إيزاك، عمرو صالح، مؤمن شريف، محمودشبانة، احمد عيد، اسلام سمير، جون ايبوكا.