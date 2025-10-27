قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
محافظات

التفكير النقدي درع الأمان.. ندوة بأزهر مطروح

ازهر مطروح خلال فاعليات الندوة
ازهر مطروح خلال فاعليات الندوة
ايمن محمود

تابع الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،   فاعليات الندوة التثقيفية بعنوان "التفكير النقدي درع الأمان"، والموجهة خصيصاً لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات "مكتب بناء" بالمنطقة في أسبوعها الرابع،  حاضر في اللقاء الدكتور أحمد خضر، المدرب المعتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين، تناول الدكتور خضر مفهوم التفكير النقدي بأسلوب متعمق يناسب هاتين المرحلتين، مركزاً على كيفية تعليمهم أن يكونوا "أذكياء في التفكير"، ويطوروا مهارات التحليل والاستدلال المنطقي.

كما تم استعراض أهمية طرح الأسئلة، وفحص مصداقية أي معلومة أو شائعة تصل إليهم قبل تصديقها، مما يجعل عقولهم "درعاً يحميهم" من المعلومات غير الصحيحة والأفكار المتطرفة.

و أكد الشيخ عطية سالم أن تعليم التفكير النقدي للطلاب في هذه المرحلة هو استثمار في بناء جيل واعٍ لا يصدق كل ما يقال له، مشدداً على أن هذه الندوات البناءة تأتي ضمن استراتيجية الأزهر لغرس الوعي العميق والتحصين الفكري لدى أبنائنا الطلاب.

كما قام مدير ازهر  مطروح بجولة  لمتابعة   سير العملية التعليمية بإدارة الحمام التعليمية، لمتابعة انتظام معاهد الإدارة وتفعيل الأنشطة الصفية، رافق فضيلته خلال الجولة فضيلة الشيخ عادل الشافعي، مدير إدارة الحمام التعليمية.

وأشاد فضيلة الشيخ عطية سالم بانتظام المعاهد ومستوى الطلاب، موجهاً شكره وتقديره لفضيلة الشيخ عادل الشافعي وكافة المعلمين على جهودهم في بناء شخصية الطالب الأزهري.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروعات الخطة الإستثمارية المركزية والإضافية  لمديرية الشباب والرياضة والإعتمادات المالية المرصودة  للعام المالى   2025/  2026 بتكلفة إجمالية بلغت 4.7  مليون جنيه وذلك  بالإضافة إلى المشروعات المركزية  التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وتحدث طفرة فى الإنشاءات الرياضية بالمحافظة. 

ووجه  محافظ مطروح الشكر  للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  على أهتمام ودعم  الوزارة  الدائم  لمحافظة مطروح  ،  لتعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة مراكز الشباب والقطاع الرياضي بشكل كامل لخدمة الشباب والنشء بالمحافظة.

 و أوضح الدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن مشروعات  الخطة المركزية  للمديرية  هذا العام  تشتمل على تنفيذ عدة مشروعات رياضية بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة بلغت بتكلفة  3.7 مليون جنيه   منها  استكمال المبنى الإدارى لنادى الحمام الرياضى وأعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لكلا من نادى الزهور ومركز السوينات وأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو لهو البحرى. هذا  بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليون جنيه ضمن  الخطة الإضافية للمديرية  لتطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب السلوم وتوصيل خط المياة لمدرج الملعب   مشيرا إنه تم الإنتهاء من  إعداد المواصفات الفنية للأعمال المطلوب تنفيذها بمعرفة استشاريين من الوزارة  ومديرية الشباب والرياضة بما يضمن إستدامة تلك المنشآت لخدمة أبناء المحافظة..

وذلك بالاضافة  إلى  المشروعات المركزية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة  والتى تضم  إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أبوشروف  - إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب السلام - إنشاء ملعب اكليريك بمركز شباب سيوة - إنشاء سور بنادي شبيبة القبائل و إنشاء ملعب قانوني بنادى الزهور - إنشاء ملعب قانوني بنادي الترسانة بالإضافة الي إنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي بنادى الحمام الرياضي وقرب الإنتهاء من الملعب القانوني والمدرجات الملحقة بنادى الحمام الرياضي  والبدء فى إعداد الرسومات الهندسية لإنشاء المدينة الشبابية بسيوة.

