سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
بالصور

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيهًا فقط

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أسماء عبد الحفيظ

في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة تبحث الكثير من الأسر عن أكلات اقتصادية تساعد على تقليل النفقات دون التنازل عن الطعم أو القيمة الغذائية. ومع انتشار مفهوم “وجبة كاملة بـ20 جنيه” أصبح من السهل تحضير أكل بيتي لذيذ ومغذي بأبسط المكونات المتوفرة في كل مطبخ.

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط

السر في الأكل الاقتصادي ليس في الاستغناء عن المذاق، بل في اختيار المكونات الذكية التي تمنح الجسم الطاقة والشبع بأقل تكلفة ممكنة. إليك مجموعة أفكار وجبات اقتصادية وسهلة التحضير يمكنك إعدادها خلال دقائق، قدمتها خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط

1. أرز بالخضار والبيض 

تعتبر وصفة الأرز بالخضار والبيض من أشهر الوجبات الرخيصة التي يمكن تحضيرها في أي وقت، فهي تجمع بين النشويات والبروتين والفيتامينات في طبق واحد.

المكونات:

  • كوب أرز
  • بيضة واحدة
  • كوب خضار مشكل بسلة، جزر، فلفل، ذرة حسب المتاح
  • ملح وفلفل وملعقة زيت صغيرة

طريقة التحضير
في مقلاة على النار شوّحي الخضار في الزيت، ثم أضيفي الأرز والماء والملح واتركيه حتى ينضج. بعد ذلك قدّميه مع بيضة مقلية أو مسلوقة لتحصلي على وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط غنية بالبروتين والطاقة.

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط

2. كفتة العدس

كفتة العدس من أشهر الأكلات الاقتصادية التي تعوّض عن اللحوم بأسلوب صحي وسهل. العدس غني بالبروتين والألياف ويشبع لساعات طويلة.

المكونات:

  • نصف كوب عدس أحمر
  • بصلة صغيرة مبشورة
  • رشة كمون وملح
  • ملعقة بقسماط مطحون
  • زيت للقلي

طريقة التحضير
اسلقي العدس واهرسيه جيدًا، ثم اخلطيه مع البصل والتوابل والبقسماط وشكّليه على هيئة أصابع أو دوائر. اقليه في القليل من الزيت حتى يصبح ذهبي اللون وقدّميه مع أرز أبيض أو سلطة خضراء.
هذه الوجبة تكفي فردين ولا تتجاوز 20 جنيه وتمنحك إحساسًا بالشبع لفترة طويلة.

أفكار إضافية لأكلات اقتصادية وسريعة

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
  • شوربة العدس بالخضار في الشتاء توفر الدفء والتغذية بتكلفة بسيطة جدًا.
  • ساندويتش فول بالبيض وجبة إفطار أو عشاء متكاملة بأقل من 15 جنيه.
  • مكرونة بالصلصة والجبنة طبق مشبع وسهل التحضير في 10 دقائق فقط.
  • طاجن بطاطس بالفراخ أو التونة يمكن تحضيره بميزانية محدودة ويكفي الأسرة كلها.

نصائح لتقليل تكلفة الأكل في البيت

  • اشتري الخضار والبقوليات من الأسواق الشعبية في موسمها.
  • اعتمدي على العدس، الفول، والبيض كمصادر بروتين بديلة للحوم.
  • حضّري وجباتك بكميات مناسبة لتجنب الهدر.
  • استخدمي بقايا الأكل في وصفات جديدة بدل رميها.
  • نظّمي وجبات الأسبوع مسبقًا لتتحكّمي في المصروف اليومي.
