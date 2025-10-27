حد يرفض القمر ده.. غادة عادل تكشف قرارها بالتمثيل مع ابنها «عبدالله»

أعربت النجمة غادة عادل، عن حبها الشديد بالتعليقات المُحبة التي تتلقاها عن ابنها «عبدالله» أو أبنائها بشكل عام.

وقالت غادة عادل، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن ابنها عبدالله حريص على التواجد معها في كل المناسبات التي تحضرها، مشيرة إلى أنه يترك كل شيء معه من أجل ألا يتركها.

وأضافت غادة عادل: «ما بغيرش من حب الناس لـ عبدالله بالعكس بحب اللي يحبه حتى لو مش بيحبني كفاية إنه يحب ابني» وحول إمكانية مشاركته معها في عمل فني، قالت: «يا ريت والله حد يرفض يمثل مع القمر ده».

أعمال غادة عادل

ويعرض حاليا، للفنانة غادة عادل، فيلم فيها إيه يعني، بدور العرض السينمائي، والتي تلعب بطولته مع الفنان ماجد الكدواني.

فيلم فيها إيه يعني

فيلم فيها ايه يعني تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعني

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.