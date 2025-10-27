المدير الإقليمي لمجوعة مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في ضيافة محكمة النقض

استقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلي في دار القضاء العالي السيد ستيفان جمبيرت المدير الإقليمي لمجوعة مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وذلك لبحث اطر التعاون المشترك بين محكمة النقض المصرية ومجموعة البنك الدولى، في ضوء ما تم تحقيقه من تعاون مسبق واستمرار سبل التعاون مستقبلا .



وأشار الغايش الي الدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي في مجالات الدعم الفني واللوجيستي والتقني في دور العدالة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي المصرية وكذا المشاركة الفاعلة في مجال تدريب الكوادر البشرية.

ومن جانبه ثمن الضيف التجارب السابقة للتعاون مع محكمة النقض، مؤكدًا على سعيه لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال العدالة الرقمية الناجزة في مصر.

حضر اللقاء القاضي / محمد عبد العال عارف النائب الاول لرئيس محكمة النقض - عضو مجلس القضاء الاعلي والقاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - رئيس العلاقات الدولية بالمحكمة والقاضي / عمرو الزهيري مدير مركز معلومات المحكمة والقاضي / شريف الشيتاني مساعد رئيس العلاقات الدولية والقضاة اعضاء إدارتي العلاقات ومركز معلومات المحكمة.

كما رافق السيد ستيفان السيدة كلارا لحود مسؤلة تطوير العدالة بالبنك الدولي ووفد من مرافقيه.

صرح بذلك القاضي / خالد فاروق مستشار رئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام.