ترامب: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35

قال الرئيس الأمريكي ترامب، إنه وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات "إف 35 "، وأن التحالف مع اليابان يشكل أحد أفضل النماذج حول العالم.



وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته عبر اكسترا نيوز، أنه ستكون الأمور أفضل إن حققنا السلام عبر القوة.





وأوضح أن الفوز بالوطنية يعتبر أهم الأمور حول العالم، وأن الولايات المتحدة تصرف الميزانية بشكل جيد، وأعلن عن علاوة على مرتبات كل أفراد البحرية الذين يعملون في الولايات المتحدة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تحظى اليوم باحترام كبير من جميع دول العالم، وأن التحالف الأمريكي الياباني يشكل أحد أفضل النماذج حول العالم.

وأشار إلى أن الأسبوع الحالي كان من الأسابيع الحافلة، وننا نحتفل بداية عمل البحرية الأمريكية التي كانت من 200 عامًا ماضيًا.

وأوضح أن إذا خضنا حربا الآن سنفوز بها، وتمكنا من القضاء على المخدرات والسفن التي تحملها.