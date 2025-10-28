لأول مرة.. تعليم بريطاني على أرض مصر برؤية جديدة

في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة للتعليم الدولي، بدأت أعمال البناء في مدرسة مملكة المعرفة الدولية في أبتاون 6 أكتوبر، التي ستقدم المنهج البريطاني تحت إدارة شركة عالمية.

جاء ذلك خلال فعالية رسمية شهدت حضور قيادات من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم الإعلان عن بدء الحفر والبناء في موقع المدرسة.

تسعى المدرسة، التي تبلغ مساحتها 20,000 متر مربع، إلى توفير بيئة تعليمية حديثة تستوعب 1,680 طالبًا. ستشمل المرافق سبعين فصلًا دراسيًا، مختبرات علمية، ومركز تكنولوجيا وابتكار، بالإضافة إلى مرافق رياضية وثقافية.

صرح أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون 6 أكتوبر : يعتبر التعليم أساس تنمية المجتمع، وتُعتبر هذه المدرسة حجر الزاوية التعليمي للمدينة. تمثل المدرسة رؤية لتوفير تعليم بريطاني متميز.

ستبدأ المدرسة تقديم التعليم من سن ثلاث سنوات حتى الثامنة عشر، مع التركيز على تطوير المهارات الأساسية من خلال منهجية تعليمية متكاملة تهدف إلى بناء شخصية متكاملة تجمع بين الإبداع والتفكير النقدي. من المقرر افتتاح المدرسة في العام الدراسي 2027/2028.