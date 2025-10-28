قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين
خلال لقاء الرئيس السيسي.. وفد مجلس الكنائس يعربون عن تقديرهم لدور مصر بشأن غزة
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو ترامب إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته فوراً
فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"
اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب
التوقيت الشتوي.. القومية للأنفاق تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لأول مرة.. تعليم بريطاني على أرض مصر برؤية جديدة

تدشين مدرسة جديدة
تدشين مدرسة جديدة
أحمد عبد القوى

في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة للتعليم الدولي، بدأت أعمال البناء في مدرسة مملكة المعرفة الدولية في أبتاون 6 أكتوبر، التي ستقدم المنهج البريطاني تحت إدارة شركة عالمية. 

جاء ذلك خلال فعالية رسمية شهدت حضور قيادات من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم الإعلان عن بدء الحفر والبناء في موقع المدرسة.

تسعى المدرسة، التي تبلغ مساحتها 20,000 متر مربع، إلى توفير بيئة تعليمية حديثة تستوعب 1,680 طالبًا. ستشمل المرافق سبعين فصلًا دراسيًا، مختبرات علمية، ومركز تكنولوجيا وابتكار، بالإضافة إلى مرافق رياضية وثقافية.

صرح  أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون 6 أكتوبر : يعتبر التعليم أساس تنمية المجتمع، وتُعتبر هذه المدرسة حجر الزاوية التعليمي للمدينة. تمثل المدرسة رؤية لتوفير تعليم بريطاني متميز.

ستبدأ المدرسة تقديم التعليم من سن ثلاث سنوات حتى الثامنة عشر، مع التركيز على تطوير المهارات الأساسية من خلال منهجية تعليمية متكاملة تهدف إلى بناء شخصية متكاملة تجمع بين الإبداع والتفكير النقدي. من المقرر افتتاح المدرسة في العام الدراسي 2027/2028.

مدرسة تدشين تعليم

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

مصيلحي

محمد عمر: استقالة محمد مصيلحي سبب أزمات الاتحاد السكندري

الأهلي والزمالك

محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا على تأجيل مباريات بيراميدز بالدوري

الاهلي

محمد عمر: الأهلي والزمالك لم يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

