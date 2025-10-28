قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاجات غير مسبوقة ضد المهاجرين تجتاح اليابان

احتجاجات ضد المهاجرين في اليابان
احتجاجات ضد المهاجرين في اليابان
القسم الخارجي

شهدت اليابان مطلع الأسبوع الجاري موجة من الاحتجاجات المناهضة للهجرة في أكثر من 15 مدينة، بعد أيام قليلة من تولي ساناي تكايتشي منصب رئيسة الوزراء الجديدة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد الحديث.

ورغم أن صعود تكايتشي إلى الحكم حظي باهتمام إعلامي واسع، باعتباره خطوة رمزية نحو تمكين المرأة في واحدة من أكثر المجتمعات محافظة في آسيا، فإن المظاهرات كشفت الوجه الآخر للمشهد الياباني، حيث تزايدت مخاوف التيار اليميني من ما يصفه بـ"تساهل الحكومة" في سياسات استقبال المهاجرين.

خلفيات الأزمة

تأتي الاحتجاجات في وقت تسجل فيه اليابان ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد المقيمين الأجانب، الذين بلغوا العام الماضي نحو 3 في المئة من السكان، وهي نسبة غير معهودة في بلد ظل لعقود طويلة منغلقًا على الهجرة.

ويرتبط هذا التحول بقرارات حكومية اتخذت بعد جائحة كورونا، تهدف إلى سد النقص الحاد في اليد العاملة الناتج عن الشيخوخة السكانية وتراجع معدلات الولادة، حيث تم توسيع برامج تأشيرات العمل والسماح لبعض العمال الأجانب بجلب أسرهم.

لكن هذه التغييرات، التي توصف بأنها "ثورية" في السياق الياباني، أثارت مخاوف بين القوميين والمحافظين الذين يرون فيها تهديدًا للهوية الثقافية، واتهم بعضهم الحكومة بالتساهل مع "النفوذ الاقتصادي الأجنبي"، خصوصًا بعد ازدياد شراء العقارات من قبل مستثمرين صينيين.

خطاب قومي متجدد

رغم أن رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تكايتشي تنتمي إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، المعروف بنهجه المحافظ، فإنها واجهت انتقادات من داخل القاعدة القومية التي ساهمت في صعودها، إذ يتهمها البعض بعدم المضي بعيدًا في تشديد القيود على الهجرة.

وقال أحد منظمي المظاهرات في أوساكا إن "تكايتشي تسير على خطى سلفها شينزو آبي، الذي فتح الباب أمام المهاجرين رغم شعاراته الوطنية"، في إشارة إلى برنامج "تأشيرة العمال المهرة" الذي أدخل في عهده.

الإعلام والمجتمع

ورغم أن المظاهرات لم تحظ بتغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية، فإن مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مئات المحتجين يرفعون لافتات ضد ما وصفوه بـ"السياسات العالمية التي تهدد نقاء الأمة اليابانية".

وأكدت تقارير أن بعض المظاهرات شهدت احتكاكات محدودة مع مجموعات مناهضة للعنصرية حاولت التصدي للشعارات المتطرفة.

أبعاد سياسية أوسع

يرى مراقبون أن رئيسة الوزراء الجديدة تسعى، من خلال مواقفها الحذرة، إلى تجنب صدام مباشر مع الجناح اليميني المتشدد، وفي الوقت نفسه الاستمرار في سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تدعمها دوائر الأعمال اليابانية.

اليابان مظاهرات المهاجرين شينزو آبي اليمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد