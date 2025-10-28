كارفاخال يخضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة

خضع داني كارفاخال، قائد فريق ريال مدريد، الإسباني، لعملية جراحية على مستوى الركبة.

وكتب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "خضع كارفاخال لعملية ناجحة وسيغيب لمدة تصل إلى 3 أشهر.

تفاصيل إصابة كارفاخال

وكان ريل مدريد أكد في بيان أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب كشفت عن إصابته بخلع في مفصل الركبة اليمنى، مشيرًا إلى أنه سيخضع لجراحة تنظير المفصل.

يذكر أن كارفاخال قد عاد إلى التدريبات الجماعية قبل أيام قليلة فقط، بعد تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها خلال ديربي مدريد أمام أتلتيكو في 27 سبتمبر الماضي، حيث غاب منذ ذلك الحين عن المباريات، قبل أن تتجدد معاناته بإصابة جديدة قد تبعده مجددًا عن الملاعب.

