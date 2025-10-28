محمد عمر: استقاله محمد مصيلحي سبب رئيس في أزمات الاتحاد السكندري

تحدث محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة ونجم الاتحاد السكندري السابق، على نتائج الاتحاد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عمر في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بلا شك أن استقاله محمد مصيلحي من رئاسة الاتحاد السكندري هي سبب رئيس في أزمات الاتحاد السكندري

وأضاف: أتوسم خيراً في تامر مصطفي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري رغم استمرار الخسائر في المباريات الأخيرة من الدوري الممتاز.

وتابع: أطالب جماهير الاتحاد السكندري بالصبر علي تامر مصطفي، لأنه مدرب مميز واتصور ان نتائج الفريق ستتحسن خلال الفترة المقبلة من الدوري الممتاز.