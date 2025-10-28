موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين والقناة الناقلة

يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يبحث عن الفوز لتعزيز صدارته:

ويستهدف النصر بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، مواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم بتحقيق الفوز على الاتحاد، والتأهل إلى ربع النهائي.

في المقابل، يتطلع الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لمصالحة جماهيره بالفوز على النصر وتجاوز الهزيمة أمام الهلال بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الدور السعودي.

وتعد مواجهة اليوم “ثأرية” بالنسبة للاتحاد، إذ خسر العميد أمام النصر 2-0، في آخر مواجهة جمعتهما، كما يشعل التنافس بين كريستيانو رونالدو قائد النصر، وكريم بنزيما نجم الاتحاد، أجواء لقاء الليلة.

موعد مباراة النصر والاتحاد والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة النصر والاتحاد في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الأول بارك” وتذاع عبر قناة ثمانية 1 HD.

ويحمل الاتحاد لقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يتربع الأهلي على صدارة الأكثر تتويجًا بـ13 لقبًا.