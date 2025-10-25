النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة

حقق فريق النصر الفوز على فريق الحزم بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي النصر كل من جواو فيليكس في الدقيقة ٢٥ وكرستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

ورفع النصر رصيده للنقطة 18 ليعزز صدارته للدوري السعودي، وتوقف رصيد الحزم عند النقطة 5 ليحتل المركز 14.

تشكيل النصر

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن التشكيل الرسمي الذي خاض بها فريقه مواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر أمام الحزم

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، أيمن يحيى

خط الوسط: جواو فيليكس، أنجيلو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان.