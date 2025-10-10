قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة وكالة الاستثمار في تتارستان لـ صدى البلد : مصر بوابتنا الاستراتيجية لأفريقيا
عمرو أديب: غزة تحتاج 75 مليار دولار ومش بعيد نري ترامب مع الأسرى
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
درة تقابل أحمد العوضي في علي كلاي.. وتواصل تصوير الست لما
أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى السوشيال ميديا على الأطفال
العالم قادم لشرم الشيخ| عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب
إليسا: فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي
ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنة
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روي فيتوريا يكشف كواليس تجربته مع النصر: السعودية فتحت لي أبواب العالم

فيتوريا
فيتوريا
إسلام مقلد

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ولنادي النصر السعودي، عن تفاصيل تجربته التدريبية في المملكة، مؤكدًا أن انتقاله إلى الدوري السعودي كان نقطة تحول حاسمة في مسيرته الاحترافية، فتحت أمامه أبوابًا جديدة على مستوى التدريب والاحترافية الشخصية.

من البرتغال إلى السعودية.. محطة غير متوقعة

في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية، عبّر فيتوريا عن دهشته من الانتقال المفاجئ خارج بلاده، حيث قال: "كانت مسيرتي كلها في البرتغال، وأنا بطبعي أحب البقاء في وطني. لم أتخيل قط أنني سأرحل عنه. وفجأة وجدت نفسي في بلد لم أتوقع أن يكون وجهتي المقبلة".

وأكّد المدرب البرتغالي أنه ممتن لتلك التجربة، قائلًا: "أحمد الله أنني ذهبت إلى السعودية، ليس فقط من الناحية المادية، بل لأنها فتحت العالم لي. نحن نظن أننا نعرف العالم، لكننا لا نعرفه حقًا، وتجربة سياقات وثقافات مختلفة تُنمّي شخصيتي واحترافيتي".

تجربة النصر.. انطلاقة جديدة خارج البرتغال

انتقل فيتوريا إلى تدريب النصر في يناير 2019، بعد أيام قليلة من رحيله عن بنفيكا البرتغالي، حيث قضى معه أربع سنوات ناجحة حقق خلالها 6 ألقاب، أبرزها الدوري البرتغالي مرتين.

وكان النصر أول نادٍ يدربه فيتوريا خارج بلاده، بعد مسيرة دامت 17 عامًا داخل البرتغال، شملت أندية مثل باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش.

استهل فيتوريا مشواره مع "العالمي" بثلاثة انتصارات كبيرة على التوالي، حيث فاز على الأنصار 5-0 في كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم اكتسح الفيحاء 6-0، وتغلب على أحد 4-0 في الدوري.

ورغم خروجه من دوري أبطال آسيا أمام السد القطري، وخسارته من الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، فإن فيتوريا نجح في قيادة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، متفوقًا على الهلال بفارق نقطة واحدة، بعد صراع استمر حتى الجولة الأخيرة.

موسم صعب ورحيل مؤلم

في الموسم الثاني، واجه فيتوريا تحديات صعبة؛ إذ خسر لقب الدوري لصالح الهلال بفارق 8 نقاط، كما سقط أمامه أيضًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وزادت الضغوط عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيرسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح.

ومع بداية موسم 2020-2021، تعرض النصر لسلسلة من النتائج السلبية، أدت إلى إقالة فيتوريا في ديسمبر 2020.

ما بعد النصر.. خطوات جديدة نحو العالمية

بعد رحيله عن النصر، انتقل فيتوريا إلى تدريب سبارتاك موسكو الروسي في مايو 2021، لكنه غادر بعد سبعة أشهر فقط. ثم تولى قيادة منتخب مصر في يوليو 2022، وقاده للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2023، لكنه أُقيل بعد الخروج من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وفي أكتوبر 2024، عاد إلى أوروبا من خلال تدريب باناثينايكوس اليوناني، قبل أن ينفصل عنه في سبتمبر 2025.

محمد صلاح.. أكثر من مجرد نجم

خلال حديثه، تطرق فيتوريا إلى تجربته مع منتخب مصر، مشيدًا بنجم الفريق محمد صلاح، قائد الفراعنة ولاعب ليفربول، حيث قال: "محمد صلاح شخصية مختلفة، ليس فقط لما يعنيه في كرة القدم، بل بسبب فكره وانضباطه. لطالما قال لي: (الجميع يريد أن يكون مثلي، لكن لا أحد يريد أن يفعل ما فعلته)".

وأضاف: "أعرف جيدًا ما مرّ به من تحديات منذ مغادرته مصر، وكيف نجح في تجاوز كل شيء ليصل لما هو عليه الآن. إنه ليس فقط لاعبًا متميزًا، بل إنسانا رائعا ويدرك تمامًا دوره في كل لحظة".

وختم حديثه عن صلاح بقوله: "علاقتنا كانت ممتازة، وقد اتخذ قرارًا حاسمًا كقائد للفريق، لا يمكنني الكشف عنه، لكنه يُظهر مدى شخصيته. كان يقود بالمثال، والجميع كان يتبعه. تحسّنا كثيرًا بفضله".

روي فيتوريا النصر روي فيتوريا فيتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

بدعم من وزارة الاتصالات.. تفاصيل BMW ConnectedDrive

معرض دولى

تفاصيل افتتاح معرض شيري العالمي

نيسان

نيسان تعيد افتتاح صالة عرض Al Alamia for Trading

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد