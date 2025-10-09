وفاة ميجيل روسو مدرب النصر السعودي السابق

توفي المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، مدرب بوكا جونيورز والنصر السعودي السابق، أمس الأربعاء عن عمر ناهز 69 عامًا، متأثرًا بمضاعفات سرطان البروستاتا.

وكان روسو قد غاب عن مباريات الفريق الأرجنتيني، ودخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ودع نادي بوكا جونيورز مدرب، حيث قال: “ يُعلن نادي بوكا جونيورز ببالغ الحزن والأسى رحيل ميغيل أنخيل روسو، لقد ترك ميغيل بصمةً لا تُمحى في مؤسستنا، وسيظلّ مثالاً للفرح والمودة والبذل”.

وأضاف: “نحن مع عائلتك وأحبائك في هذا الوقت العصيب. وداعًا يا ميجيل”.

يذكر أن ميجيل روسو درب النصر السعودي موسم 2021-2022، ورحل سريعا بعد 20 مباراة فقط، حيث حقق 15 انتصارًا و تعادلين و3 خسائر.