الرحلة لسا مكملة.. ماذا قالت سارة سمير بعد التتويج بـ 3 فضيات في مونديال رفع الأثقال؟

علقت سارة سمير، الرباعة المصرية في بطولة رفع الأثقال، على تتويجها بـ 3 ميداليات فضية لدى مشاركتها في بطولة العالم لـ رفع الأثقال 2025 المقامة حاليا في النرويج.

وقالت سارة سمير، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله تتويجي بـ 3 ميداليات فضية في بطولة العالم لرفع الأثقال 2025 بالنرويج”.

وأضافت: “فخورة جدًا بمشواري وبكل خطوة في طريقي، وشكر كبير لكل حد بيشجعني وبيساندني في كل مرحلة، وجودكم دايمًا بيديني القوة إني أكمل وأنجح أكتر”.

وأضافت: “ويا رب دايمًا أكون عند حسن ظنكم وأشرف بلدي في كل بطولة، والرحلة لسا مكملة”.

وتوجت الرباعة المصرية سارة سمير، بثلاث ميداليات ببطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليا في النرويج، التي تقام في الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري.

وحصلت البطلة الأولمبية على ثلاث ميداليات فضية، بواقع فضية منافسات الخطف برفع 112 كجم وفضية الكلين والنتر برفع 140 كجم وفضية المجموع بمجموع 252 كجم وذلك في منافسات وزن 77 كجم.

ويشارك في البطولة عدد مميز من أبرز لاعبي المنتخب المصري، من بينهم سارة سمير، رحمة أحمد، السيد علي، وكريم كحلة، إلى جانب عبد الرحمن يونس.

وسبق وفاز الرباع المصري عبد الرحمن يونس بميداليتين فضية وأخرى برونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليًا في النرويج.

ويترأس البعثة المصرية في البطولة محمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ويضم الجهاز الفني والإداري كلا من علاء الدين حسن، مدير المنتخبات الوطنية، ومحمد حسني، المدير الفني لفريق الرجال، وإسماعيل سنوسي، المدير الفني لفريق السيدات.

الأسطورة سارة سمير تـصل إلى 15 ميدالية عالمية في بطولات العالم لرفع الأثقال بعد تتويجها بثلاث فضيات في بطولة العالم بالنرويج، بواقع (7 ذهب - 7 فضة - 1 برونز) في إنجاز تاريخي غير مسبوق للرباعات العرب والأفارقة.