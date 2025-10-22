تغييرات بالجملة.. تشكيل النصر السعودي ضد جوا في دوري أبطال آسيا 2

أعلن جورجي جيسوس مدرب النصر السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة جوا الهندي، اليوم الأربعاء، في دوري أبطال آسيا 2.

وتنطلق مباراة النصر وجوا الهندي في تمام الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “فاتوردا”.

ويجلس على مقاعد البدلاء العديد من النجوم، أبرزهم جواو فيليكس وساديو ماني وكومان، بينما يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

بينتو ماثيوس - سلطان الغنام - عبد الإله العمري - إينيجو مارتينيز - أيمن يحيى - علي الحسن - انجيلو جابرييل - عبد الرحمن غريب - ويسلي تيكسيرا - محمد مران - هارون كمارا.

ويستهدف النصر بقيادة مدربه جورجي جيسوس، تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعزيز صدارته للمجموعة الرابعة وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه الزواء العراقي برصيد 3 نقاط ثم واستقلال دوشنبه الطاجيكي بنفس الرصيد، بينما يتصدر جوا جدول الترتيب دون رصيد.