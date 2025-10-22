محافظ الإسكندرية يُوجّه بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم

وجّه محافظ الإسكندرية أحمد خالد ، بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم، لضبط السلع الفاسدة والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية وتراخيص التشغيل ، حفاظًا على الصحة العامة.

واستجابة لتوجيهات المحافظ ، قام حي أول المنتزه ، بالتفتيش على المنشآت التجارية والمطاعم بنطاق الحي، وتم تحرير 6 محاضر مخالفات بيئية لمحلات مخابز تمارس النشاط دون الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية.

وأكد حي أول المنتزة استمرار الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظا علي صحة المواطنين .

ونفذ حي اول العامرية بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حملة استهدفت منطقة "العامرية البلد " اسفرت عن ، تحرير52 محضر اشغال والتحفظ علي 75 حالة اشغال و4 محاضر مراقبة الاغذية و 4 محاضر مخالفة عدم اعلان عن الاسعار وإنذار شئون بيئة و 8 محاضر عدم وجود ترخيص ، والتحفظ علي 5 كجم لحوم للبيع خارج المجازر العمومية ، وتحصيل مبلغ 4550 جنيه مطالبات صناعية و 21 ألف جنيه غرامات فورية.

