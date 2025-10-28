قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
محافظات

درع الأمان.. ندوة تثقيفية بأزهر مطروح لمواجهة الأفكار المتطرفة

ازهر مطروح خلال الندوة
ازهر مطروح خلال الندوة
ايمن محمود

استضاف معهد بنين الحمام ندوة تثقيفية مكثفة بعنوان "التفكير الإبداعي والتفكير النقدي درعا الأمان"، لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بحضور الشيخ عادل الشافعي، مدير إدارة الحمام التعليمية.

ركزت الندوة، التي قدمها محمد حسن المدرب المعتمد، على تعميق الفروقات بين التفكير الإبداعي والناقد.

وأكد على السمات الضرورية لطالب العلم المبدع، مشدداً على أهمية تطوير مهارات التحليل والاستدلال المنطقي، وكيفية فحص مصداقية أي معلومة أو شائعة تصل إليهم قبل تصديقها، لجعل عقولهم "درعاً يحميهم" من المعلومات غير الصحيحة والأفكار المتطرفة.

وتناول الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة الوعظ بالحمام، حث الإسلام على إعمال العقل تنفيذاً لأوامر الله وتكريماً للإنسان، وذكّر الطلاب بمنزلة العلماء في الإسلام، مؤكداً أن التفكير السليم هو أساس التدين الواعي.

كما أضاف الدكتور حمادة شلبي، موجه الحاسب الآلي، تركيزاً على أهمية التفكير الناقد واستخدامه كمنهج وأسلوب حياة يومي، لا سيما في التعامل مع التكنولوجيا والمعلومات الرقمية.

واختُتم اللقاء بتكريم الطلاب وتوزيع هدايا تذكارية، لدعمهم وتشجيعهم على الإبداع الفكري.

شراء سيارة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
بيتزا
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

