درع الأمان.. ندوة تثقيفية بأزهر مطروح لمواجهة الأفكار المتطرفة

استضاف معهد بنين الحمام ندوة تثقيفية مكثفة بعنوان "التفكير الإبداعي والتفكير النقدي درعا الأمان"، لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بحضور الشيخ عادل الشافعي، مدير إدارة الحمام التعليمية.

ركزت الندوة، التي قدمها محمد حسن المدرب المعتمد، على تعميق الفروقات بين التفكير الإبداعي والناقد.

وأكد على السمات الضرورية لطالب العلم المبدع، مشدداً على أهمية تطوير مهارات التحليل والاستدلال المنطقي، وكيفية فحص مصداقية أي معلومة أو شائعة تصل إليهم قبل تصديقها، لجعل عقولهم "درعاً يحميهم" من المعلومات غير الصحيحة والأفكار المتطرفة.

وتناول الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة الوعظ بالحمام، حث الإسلام على إعمال العقل تنفيذاً لأوامر الله وتكريماً للإنسان، وذكّر الطلاب بمنزلة العلماء في الإسلام، مؤكداً أن التفكير السليم هو أساس التدين الواعي.

كما أضاف الدكتور حمادة شلبي، موجه الحاسب الآلي، تركيزاً على أهمية التفكير الناقد واستخدامه كمنهج وأسلوب حياة يومي، لا سيما في التعامل مع التكنولوجيا والمعلومات الرقمية.

واختُتم اللقاء بتكريم الطلاب وتوزيع هدايا تذكارية، لدعمهم وتشجيعهم على الإبداع الفكري.