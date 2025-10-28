حماس: سنقوم بتسليم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين الليلة.. عثر عليه في أحد أنفاق غزة

أكدت حركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين الليلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت حماس: “جثمان المحتجز الإسرائيلي تم العثور عليه في أحد أنفاق قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن اجتماع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قادة الأمن والجيش الإسرائيلي بشأن الرد على حركة حماس انتهى دون اتخاذ أي قرار نهائي في هذه المرحلة.



ووفقاً للمصدر، قدم الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع حزمة من الخيارات تشمل استئناف الهجمات على قطاع غزة، إلا أن نتنياهو شدد في ختام النقاش على ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة لتحديد الخطوات الممكنة والمقبلة.

وأشار التقرير إلى أن النقاشات تركزت حول طبيعة الرد وحجمه، في ظل مساعٍ إسرائيلية لضمان دعم أمريكي كامل قبل المضي في أي تصعيد جديد.

