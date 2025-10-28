بتكلفة 8 ملايين .. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي بمركز الرياض، والمقامة على مساحة 1050.5 متر مربع، وتضم 11 فصلًا مدرسياً، بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و326 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ كفر الشيخ الفصول التعليمية والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع إلى آراء الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، وبرنامج تطوير وتنمية مهارات الطلاب فى اللغة العربية من الصف الثالث حتى الصف السادس الابتدائي.

وأكد أهمية تفعيل خطط المناهج والأنشطة المدرسية بما يعزز مهارات الطلاب ويحقق أهداف العملية التعليمية والتربوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب.

أشاد محافظ كفر الشيخ بجهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ المشروعات التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد، موضحًا أن المدرسة تم تنفيذها خلال 8 أشهر، وتضم معامل حديثة للحاسب الآلي والعلوم، وغرفًا للأنشطة الفنية، ومكتبة مدرسية، وساحة مدرسية مجهزة لممارسة الأنشطة الرياضية.

أعرب عدد من أولياء الأمور وأهالي القرية عن سعادتهم بافتتاح المدرسة التي تخدم أبناءهم، مقدمين الشكر لمحافظ كفرالشيخ على الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية بالمراكز والقرى.

شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الحفاظ على الأثاث والمرافق المدرسية، موجهًا إدارة المدرسة والعاملين بها بترسيخ قيم الانضباط والمحافظة على نظافة وجمال المدرسة، وتوفير مناخ تعليمي متميز للطلاب.