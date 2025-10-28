قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بتكلفة 8 ملايين .. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي بمركز الرياض، والمقامة على مساحة 1050.5 متر مربع، وتضم 11 فصلًا مدرسياً، بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و326 ألف جنيه.

 جاء ذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ كفر الشيخ الفصول التعليمية والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع إلى آراء الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، وبرنامج تطوير وتنمية مهارات الطلاب فى اللغة العربية من الصف الثالث حتى الصف السادس الابتدائي.

وأكد أهمية تفعيل خطط المناهج والأنشطة المدرسية بما يعزز مهارات الطلاب ويحقق أهداف العملية التعليمية والتربوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب.

أشاد محافظ كفر الشيخ بجهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ المشروعات التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد، موضحًا أن المدرسة تم تنفيذها خلال 8 أشهر، وتضم معامل حديثة للحاسب الآلي والعلوم، وغرفًا للأنشطة الفنية، ومكتبة مدرسية، وساحة مدرسية مجهزة لممارسة الأنشطة الرياضية.

أعرب عدد من أولياء الأمور وأهالي القرية عن سعادتهم بافتتاح المدرسة التي تخدم أبناءهم، مقدمين الشكر لمحافظ كفرالشيخ على الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية بالمراكز والقرى.

شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الحفاظ على الأثاث والمرافق المدرسية، موجهًا إدارة المدرسة والعاملين بها بترسيخ قيم الانضباط والمحافظة على نظافة وجمال المدرسة، وتوفير مناخ تعليمي متميز للطلاب.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مدرسة جديدة التعليم الرياض

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

الزمالك

فيريرا يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

مجدي شطه

بعد 6 أشهر حبس.. أول ظهور لمجدي شطة على مواقع التواصل الاجتماعي

سلوت ومحمد صلاح

آرني سلوت يصدم حسام حسن بشأن محمد صلاح| إيه الحكاية

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

