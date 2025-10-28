دعم جديد للاقتصاد الإبداعي في مصر بالسرد القصصي وتمكين رواد الأعمال

أعلنت منصة تيك توك عن دورها المتزايد في دعم الاقتصاد الإبداعي بمصر عبر تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحويل المحتوى الإبداعي إلى نجاحات تجارية. جاء ذلك خلال فعالية "تيك توك لريادة الأعمال" التي شهدت مشاركة قصص نجاح ملهمة.

ندى، مؤسسة "Euphoria Denims"، أكدت أن تيك توك ساعدها على تحقيق مبيعات تجاوزت مليون جنيه شهريًا، بينما أوضحت سلمى من "Nuit Fragrances" أن السرد القصصي عزز ثقة العملاء بعلامتها. أما ميار من "Bakelyn"، فقد استخدمت المنصة لتقديم مخبوزات مبتكرة جذبت جمهورًا واسعًا.

تُبرز هذه القصص كيف أصبح تيك توك منصة رئيسية لتعزيز ريادة الأعمال في مصر، حيث يساعد رواد الأعمال على بناء مجتمعات تفاعلية تدعم علاماتهم التجارية. ومع رؤية مصر 2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي، تؤكد تيك توك التزامها بتمكين المبدعين وتحفيز الابتكار لتحقيق نمو مستدام.